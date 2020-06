BOC Group annonce la sortie de la nouvelle version ADOIT 11.0 - Établir de nouvelles normes en matière d'expérience EA

- Présentation d'ArchiMate Lite, de contrôles de validation des relations, d'une toute nouvelle interface Cartographier & Documenter, et bien plus encore, pour améliorer l'expérience EA pour tous les utilisateurs

PARIS, 16 juin 2020 /PRNewswire/ -- BOC Group a annoncé aujourd'hui la sortie de la nouvelle version d'ADOIT avec des améliorations en termes de fonctionnalités, de performance et de design. ADOIT 11.0 offre une facilité d'utilisation révolutionnaire, le rendant parfait pour les débutants et les pros EA; apportant de nouvelles façons de collaborer, de créer des relations, de modéliser et de naviguer de manière plus simple et rapide.

«ADOIT transforme la manière de travailler avec l'EA et la création d'une réplique numérique « jumeaux numériques » de l'entreprise. Nous allons encore plus loin avec ADOIT 11.0, en apportant de nouvelles fonctionnalités qui tirent parti de sa puissance et de sa polyvalence », a déclaré Christoph Moser, chef de produit ADOIT. « ADOIT 11.0 offre des fonctionnalités très intéressantes, notamment ArchiMate Lite, rendant la modélisation avec ArchiMate plus simple et plus facile, les contrôles de validation des relations garantissant la précision et la cohérence de la documentation d'architecture d'entreprise, et une nouvelle interface pour le scénario Cartographier & Documenter rendant plus simple l'utilisation d'ADOIT.»

Les fonctionnalités mentionnées ci-dessus font d'ADOIT 11.0 un outil extrêmement puissant, parfaitement équipé pour répondre à toutes les exigences en matière EA. D'autres fonctionnalités, telles que la possibilité de publier des requêtes de recherche y contribuent également, afin d'améliorer la collaboration au sein de l'entreprise.

Plus de détails sur les dernières nouveautés sont disponibles sur le site web de BOC Group.

BOC Group recommande à toutes les parties intéressées de s'enregistrer au ADOIT Free Trial pour expérimenter la puissance de la nouvelle version ADOIT 11.0.

A propos de BOC Group:

BOC Group est un éditeur de logiciels et propose ses services pour une gestion efficace et approfondie de toutes les capacités et ressources au sein de votre organisation. La société accorde une grande importance à l'amélioration de la gestion des processus métier et de l'architecture d'entreprise et à une meilleure gouvernance et conformité.

Parmi les clients utilisateurs d'ADOIT à l'échelle internationale, on trouve Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe et Telefonica.

Nous travaillons avec plus de 200 collaborateurs répartis entre Athènes, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Vienne, Varsovie et Winterthur et plus de 90 partenaires présents aux quatre coins du monde pour proposer nos produits et services.

