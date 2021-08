BOC Group offre une nouvelle expérience de l'architecture d'entreprise Lean avec ADOIT 13.0

Cette nouvelle version propose de nombreuses mises à jour très demandées, des tableaux de bord plus élaborés, un nouveau centre de support ainsi que d'autres nouvelles fonctionnalités, afin d'aider les utilisateurs à travailler plus intelligemment, à comprendre rapidement les aspects fondamentaux de leur architecture et à mettre en oeuvre plus facilement leur véritable potentiel de transformation

PARIS, 10 août 2021 /PRNewswire/ -- BOC Group a annoncé aujourd'hui la sortie de la version 13.0 d'ADOIT. Les nouvelles fonctionnalités proposées dépassent de loin les capacités de base de la solution et rendent ADOIT encore plus intelligent et plus utile dans les activités quotidiennes. Cette dernière version est encore plus intuitive et pratique. Elle simplifie la prise en main de l'outil mais aussi l'accès et le suivi des informations fondamentales sur les actifs au fil du temps. Suite aux retours des utilisateurs, ADOIT 13.0 est conçu avec des améliorations qui augmentent les performances et facilitent davantage l'utilisation de l'outil au quotidien.

« ADOIT 13.0 met l'accent sur la nouvelle expérience Lean EA dans ADOIT. Il la perfectionne davantage en permettant aux utilisateurs de réaliser rapidement leurs architectures en fonction des résultats de l'entreprise et grâce à une manipulation plus aisée des outils. Il donne une vision globale de l'architecture et de l'écosystème EA qui est remarquablement flexible et bien intégré », a déclaré Christoph Moser, chef de produit ADOIT.

« En tenant compte de l'avis de nos clients, nous sommes ravis de faire évoluer ADOIT une fois de plus et de le façonner de manière à rendre l'expérience de nos utilisateurs plus enrichissante et plus attrayante, afin de les aider à atteindre plus rapidement leurs objectifs dans le cadre de leur projet de transformation ».

Des informations détaillées sur cette nouvelle version sont disponibles sur le site web de BOC Group.

BOC Group encourage toutes les parties intéressées à essayer la version gratuite ADOIT:Community Edition et à découvrir par elles-mêmes les récentes améliorations apportées dans ADOIT 13.0.

A propos de BOC Group:

BOC Group est un éditeur de logiciels et propose ses services pour une gestion efficace et approfondie de toutes les capacités et ressources au sein de votre organisation. La société accorde une grande importance à l'amélioration de la gestion des processus métier et de l'architecture d'entreprise et à une meilleure gouvernance et conformité.

Parmi les clients utilisateurs d'ADOIT à l'échelle internationale, on trouve Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe et Telefonica.

Nous travaillons avec plus de 200 collaborateurs répartis entre Athènes, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Vienne, Varsovie et Winterthur et plus de 90 partenaires présents aux quatre coins du monde pour proposer nos produits et services.

Contact

BOC Information Technologies Consulting GmbH

Marina Vial

Market Development Manager France

+43 1 905 10 81 2430

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560841/BOC_Logo.jpg

