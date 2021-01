BOC Group présente ADOIT 12.0 et une expérience EA entièrement réinventée

La dernière version est dotée d'une interface utilisateur plus performante que jamais et d'une facilité d'utilisation inégalée. Elle offre une expérience plus simple et plus attrayante et introduit l'architecture d'entreprise Lean (Lean EA) basée sur ArchiMate pour améliorer davantage l'efficacité de l'architecture d'entreprise

PARIS, 19 janvier 2021 /PRNewswire/ -- BOC Group a annoncé aujourd'hui la sortie d'ADOIT 12.0, une nouvelle version majeure de sa suite EA, qui regroupe toutes les fonctionnalités importantes dans un design simple et élégant qui rend chaque démarche plus rapide et plus efficace que jamais. De plus, BOC Group a également introduit Lean EA qui permet à ADOIT d'atteindre un niveau de puissance et de flexibilité entièrement nouveau.

Cette nouvelle version met en évidence les fonctionnalités clés, permet aux utilisateurs de mieux contrôler leur sytème d'information et les aide à mettre en place une architecture d'entreprise agile et plus efficace. Cela signifie qu'elle offre un moyen plus transparent de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes. Une telle clarté dans l'écosystème d'une entreprise est une grande opportunité pour les organisations de trouver une plus grande acceptation de leurs initiatives orientées vers les résultats métier. Cela est particulièrement vrai dans des périodes d'incertitude comme celles-ci, où avoir une image claire de l'impact et des dépendances est essentiel pour gérer les risques et assurer la résilience de l'entreprise.

« ADOIT 12.0 met en valeur certains des aspects les plus emblématiques de l'expérience ADOIT. Son incroyable simplicité et son caractère multifonctionnel vous permettent d'adapter l'utilisation de l'outil à vos besoins, ce qui en fait le compagnon EA idéal pour chaque partie prenante et chaque entreprise. Je suis certain que cette transformation aidera les utilisateurs actuels à aller au-delà de tout ce qu'ils font et, plus important encore, qu'elle aidera les leaders en matière EA à favoriser une plus grande participation et à promouvoir la collaboration inter-fonctionnelle dans le cadre d'initiatives », a déclaré Christoph Moser, chef de produit ADOIT.

Des informations détaillées sur les dernières améliorations apportées à cette nouvelle version sont disponibles sur le site web de BOC Group.

BOC Group encourage toutes les parties intéressées à essayer ADOIT 12.0 avec la version gratuite ADOIT:Community Edition afin de bénéficier d'une expérience EA de grande classe.





A propos de BOC Group:

BOC Group est un éditeur de logiciels et propose ses services pour une gestion efficace et approfondie de toutes les capacités et ressources au sein de votre organisation. La société accorde une grande importance à l'amélioration de la gestion des processus métier et de l'architecture d'entreprise et à une meilleure gouvernance et conformité.

Parmi les clients utilisateurs d'ADOIT à l'échelle internationale, on trouve Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe et Telefonica.

Nous travaillons avec plus de 200 collaborateurs répartis entre Athènes, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Vienne, Varsovie et Winterthur et plus de 90 partenaires présents aux quatre coins du monde pour proposer nos produits et services.

