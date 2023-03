BOC Group présente la nouvelle version ADOIT 16.0, ses dernières innovations et cas d'utilisation EA

ADOIT 16.0 propose de nouveaux User Centric Services qui ciblent des dimensions de l'architecture d'entreprise et améliorent l'accessibilité de l'EA à l'ensemble des collaborateurs. Toutes les parties prenantes pourront ainsi contribuer facilement à la transformation de l'organisation.

PARIS, 10 mars 2023 /PRNewswire/ -- BOC Group a annoncé aujourd'hui la sortie de la nouvelle version d'ADOIT 16.0, qui offre une nouvelle façon de collaborer en permettant à tous les utilisateurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés, de participer à des initiatives de transformation et d'obtenir rapidement des résultats significatifs. Les nouveaux User Centric Services offrent une possibilité innovante de résoudre des cas d'utilisation spécifiques et récurrents EA, de façon ciblée et collaborative. Ils permettent aux différentes parties prenantes de contribuer, de poursuivre un objectif commun et de générer de la valeur ajoutée en quelques étapes seulement.

La planification de l'investissement applicatif est le premier service d'une longue série. Ce service est axé sur l'évaluation de la satisfaction métier et maturité technologique d'un portefeuille d'applications et sur la simplification de la définition de la stratégie d'investissement grâce à des formulaires à remplir par les collaborateurs concernés par ces applications.

Christoph Moser, chef de produit ADOIT, commente : « ADOIT 16.0 marque le début d'un nouveau chapitre pour la démarche d'architecture d'entreprise. La nouvelle version offre la base parfaite pour une démarche EA collaborative et permet non seulement une transformation rapide, mais propulse également l'architecture d'entreprise en un véritable catalyseur pour l'innovation et la croissance de l'organisation ! Des mises à jour remarquables en termes de collaboration, aux nouvelles capacités d'automatisation de l'outil, la dernière version d'ADOIT apporte vraiment une valeur ajoutée considérable pour standardiser la transformation numérique. Nous sommes impatients de voir comment nos utilisateurs exploitent ce tout nouveau service de planification de l'investissement applicatif, ainsi que de nombreux autres services bientôt disponibles ! »

Des informations détaillées sur cette nouvelle version sont disponibles sur le site web de BOC Group.

BOC Group encourage toutes les personnes intéressées à découvrir cette nouvelle version d'ADOIT grâce à la version gratuite ADOIT:Community Edition et à bénéficier des dernières mises à jour.

À propos de BOC Group

BOC Group développe des logiciels de modélisation et de cartographie dans les domaines du BPM, de l'EA et de la GRC, ainsi que des services, pour une gestion efficace et digitale des actifs de votre organisation. Nos outils sont basés sur l'interconnectivité et la collaboration. Ils s'adaptent facilement à vos besoins et peuvent s'intégrer à un grand nombre d'autres applications.

ADOIT compte parmi ses clients internationaux : Allianz, Dentsu Aegis, iHeart Media, PostFinance, Vienna International Airport et bien d'autres.

