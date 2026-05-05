BYD choisit bolttech comme partenaire stratégique pour l'assurance intégrée

Le partenariat pluriannuel se concentre dans un premier temps sur cinq marchés européens

LONDRES, 5 mai 2026 /PRNewswire/ -- BYD, premier constructeur international de véhicules à énergie nouvelle, a désigné bolttech, l'insurtech internationale, comme son partenaire stratégique privilégié pour l'assurance intégrée sur ses principaux marchés européens. Le partenariat a déjà été lancé au Royaume-Uni et sera disponible en Italie, en France, en Allemagne et en Espagne cette année.

bolttech étendra sa plateforme d'assurance embarquée primée, basée sur l'IA, pour offrir aux clients de BYD des formules d'assurance automobile dynamiques et personnalisées pour les véhicules électriques, présentées par un ensemble d'assureurs sélectionnés. L'expérience intégrée sera disponible en ligne et dans les concessions, avec des options de couverture disponibles sur la plateforme bolttech pendant le processus d'achat et de financement du véhicule.

Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD a déclaré, « Nous sommes ravis de travailler avec bolttech en tant que partenaire insurtech en Europe, transformant les connaissances et les données en valeur tangible pour les clients de BYD. Grâce à ce partenariat, les clients auront plus facilement accès à une assurance automobile intégrée de manière fluide dans leur parcours d'achat d'un véhicule, ce qui leur permettra de bénéficier d'une protection EV complète dès le moment où ils conduiront leur voiture. »

Rob Schimek, président-directeur général du groupe Bolttech, a déclaré : « Nous sommes honorés de soutenir BYD, le leader mondial des véhicules électriques, dans le cadre de sa mission audacieuse de promouvoir un avenir plus durable, fondé sur la technologie. Ensemble, nous fournirons aux assureurs des données plus riches sur les véhicules et des informations sur les risques, ce qui permettra une tarification plus précise et de meilleures options d'assurance pour les conducteurs de BYD. »

Le partenariat ira au-delà de la cotation numérique et de l'émission de polices d'assurance. En travaillant ensemble, BYD et bolttech fourniront aux assureurs l'accès nécessaire à des informations pertinentes sur la sécurité et à des données exclusives sur les véhicules, ce qui permettra aux assureurs de mieux évaluer les risques et de développer des produits plus compétitifs pour l'écosystème BYD.

BYD est le seul constructeur automobile à produire en interne ses propres batteries, moteurs électriques et systèmes de transmission. Elle a récemment lancé la deuxième génération de la « Blade Battery », qui offre une recharge FLASH aussi rapide que le ravitaillement en carburant et qui établit de nouvelles références en matière de sécurité et de longévité. La plateforme de bolttech contribuera à transmettre ces avancées techniques en temps réel aux assureurs, ce qui permettra une tarification plus intelligente et spécifique aux VE.