BYD sceglie bolttech come partner strategico per la sua soluzione di assicurazione integrata

La partnership pluriennale si concentra inizialmente su cinque mercati europei

LONDRA, 5 maggio 2026 /PRNewswire/ -- BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a energia alternativa, ha scelto bolttech, società globale specializzata in insurtech, come partner strategico di riferimento per le sue soluzioni assicurative integrate da inserire nei principali mercati europei. La partnership è già stata avviata nel Regno Unito e proseguirà in Italia, Francia, Germania e Spagna nel corso di quest'anno.

bolttech amplierà la sua pluripremiata piattaforma di assicurazione integrata basata sull'intelligenza artificiale per offrire ai clienti BYD pacchetti assicurativi dinamici e personalizzati per veicoli elettrici, proposti da una selezione di compagnie assicurative. I servizi integrati saranno disponibili online e presso i concessionari, con opzioni di copertura accessibili sulla piattaforma bolttech durante il processo di acquisto e finanziamento del veicolo.

Stella Li, vicepresidente esecutivo di BYD, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con bolttech come nostro partner insurtech in Europa, così da poter trasformare analisi e dati in valore concreto per i clienti BYD". Grazie a questa partnership, i clienti potranno accedere più facilmente a un'assicurazione auto perfettamente integrata nel processo di acquisto del veicolo, garantendo loro una copertura completa per i veicoli elettrici fin dal momento in cui tornano a casa con la loro auto.

Rob Schimek, amministratore delegato del gruppo bolttech, ha dichiarato: "Siamo onorati di affiancare BYD, leader mondiale nel settore dei veicoli elettrici, nella sua ambiziosa missione volta a promuovere un futuro tecnologico più sostenibile. Insieme, forniremo alle compagnie assicurative dati più completi sui veicoli e informazioni approfondite sui rischi, consentendo una determinazione dei prezzi più accurata e migliori opzioni assicurative per i conducenti BYD".

La partnership andrà oltre la preventivazione digitale e l'emissione delle polizze. Grazie a questa collaborazione, BYD e bolttech forniranno alle compagnie assicurative l'accesso necessario a informazioni dettagliate sulla sicurezza e a dati proprietari sui veicoli, consentendo agli agenti assicuratori di valutare meglio i rischi e sviluppare prodotti più competitivi per l'ecosistema BYD.

BYD è l'unica casa automobilistica che produce internamente le proprie batterie, i propri motori elettrici e i propri sistemi di propulsione. Recentemente ha lanciato la "Blade Battery" di seconda generazione, che offre una ricarica FLASH veloce quanto il rifornimento di carburante, stabilendo nuovi standard in termini di sicurezza e durata. La piattaforma di bolttech contribuirà a trasmettere questi progressi tecnici in tempo reale agli assicuratori, consentendo una copertura più intelligente e specifica per i veicoli elettrici.