C2N Diagnostics et Unilabs annoncent un partenariat mondial, réunissant les leaders de l'innovation en matière de diagnostic et de médecine de laboratoire pour faire progresser la santé cérébrale

Le partenariat élargit la portée des tests sanguins Precivity™ de C2N dans plus de 75 pays afin de transformer le diagnostic précoce et la recherche sur la maladie d'Alzheimer.

L'accord prévoit de faciliter le transfert de technologie du portefeuille de biomarqueurs sanguins de la maladie d'Alzheimer appartenant à C2N afin de mettre en place un réseau de tests d'Unilabs dans toute l' Europe .

ST. LOUIS et GENEVE, 7 août 2024 /PRNewswire/ -- Unilabs (« Unilabs »), un fournisseur international de premier plan de services de diagnostic, et C2N Diagnostics, LLC (« C2N »), un pionnier des solutions de diagnostic avancées dans le domaine de la maladie d'Alzheimer (MA) et des troubles neurologiques connexes, ont annoncé aujourd'hui une étape importante dans les diagnostics et la recherche sur la santé du cerveau à travers l'Europe et au-delà.

Unilabs et C2N ont signé un accord de partenariat pluriannuel qui élargira l'accès au portefeuille de tests sanguins Precivity de C2N sur une base exclusive en Europe, y compris en Norvège, en Suisse et au Royaume-Uni. L'accord fournira également un accès au Pérou, à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, exclusivement au-delà des partenariats C2N existants.

« La maladie d'Alzheimer étant en augmentation, il est essentiel d'innover en proposant des procédures de diagnostic moins invasives et plus accessibles aux patients », a déclaré le Dr Rahul Chaudhary, responsable de l'innovation chez Unilabs. « Trop souvent, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer est douloureux, invasif et coûteux. Ce partenariat transformera l'expérience diagnostique des patients souffrant de troubles cognitifs, tout en révolutionnant le diagnostic précoce et les efforts de recherche, et en ayant un impact positif sur les résultats à long terme. »

Il poursuit : « Le portefeuille de tests sanguins Precivity de C2N et son pipeline de biomarqueurs innovants offrent les outils de précision les plus performants de l'industrie1. Nous pensons que ces innovations intéresseront les prestataires de soins de santé en Europe, dans la région du Golfe et en Amérique latine qui nous font confiance, ainsi que nos collaborateurs biopharmaceutiques qui développent de nouvelles thérapies. Les patients du monde entier méritent d'avoir accès à un diagnostic précoce, en tirant parti des outils de médecine personnalisée qui peuvent permettre de prendre de meilleures décisions en matière de traitement et d'activer des stratégies de prévention des maladies à long terme. Nous sommes convaincus que ces tests peuvent contribuer à améliorer les résultats pour les patients, alors que nous poursuivons notre mission d'améliorer la santé et de maximiser la vie. »

La gamme de tests sanguins Precivity de C2N aide les prestataires de soins de santé et les chercheurs à détecter les plaques amyloïdes et les enchevêtrements neurofibrillaires « tau » dans le cerveau, qui sont des caractéristiques pathologiques de la maladie d'Alzheimer. Ces tests permettent également d'éclairer la prise en charge médicale et les décisions thérapeutiques en fonction des causes sous-jacentes de la démence.

Ce partenariat stratégique prévoit également de faciliter le transfert de technologie du portefeuille de biomarqueurs sanguins de la maladie d'Alzheimer appartenant à C2N afin de mettre en place un réseau de tests Unilabs à travers l'Europe, garantissant que les tests Precivity peuvent être effectués dans des établissements de santé qualifiés avec la même qualité, la même cohérence et la même précision que celles actuellement fournies par le laboratoire central CAP/CLIA de C2N à Saint-Louis, dans le Maryland.

Les deux entreprises sont convaincues que ce partenariat transformera le diagnostic de la maladie d'Alzheimer au niveau mondial pour les patients présentant des troubles cognitifs ou un risque élevé de développer une maladie d'Alzheimer ou une démence apparentée à la maladie d'Alzheimer.

Le secteur des soins de santé est avide de tests faciles d'accès et moins invasifs

C2N a précédemment annoncé en 2020 que le test sanguin PrecivityAD® a obtenu le marquage CE de l'Union européenne (UE) et a également le statut de dispositif hérité de la réglementation sur le diagnostic in vitro en vertu du règlement (UE) 2017/746, ce qui permet une disponibilité commerciale dans l'UE en tant que diagnostic in vitro pour aider à l'évaluation des patients atteints de déficience cognitive légère ou de démence. En outre, l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé a approuvé le test sanguin PrecivityAD en tant que diagnostic in vitro pour aider à diagnostiquer la maladie d'Alzheimer.

Joel Braunstein, PDG de C2N, déclare : « L'impact de la maladie d'Alzheimer, qui donne à réfléchir, dépasse les frontières d'un pays et c'est pourquoi il est essentiel que nous répondions à l'intérêt mondial que suscitent nos tests sanguins Precivity. Nous pensons que cette collaboration permet d'accélérer l'accès équitable aux biomarqueurs sanguins de la plus haute qualité qui peuvent aider à diagnostiquer la maladie d'Alzheimer. À ce jour, nous avons conclu d'autres accords internationaux et nous sommes aujourd'hui très fiers de conclure cette affiliation stratégique à multiples facettes avec Unilabs, une organisation qui accorde une grande importance à la qualité des tests et des diagnostics personnalisés pour la maladie d'Alzheimer. »

Les tests sanguins PrecivityAD2™ et PrecivityAD utilisent des technologies de laboratoire spécialisées et très sensibles pour identifier et mesurer certaines protéines présentes dans le sang et connues pour être associées à la présence de plaques amyloïdes dans le cerveau, l'un des résultats de la pathologie cérébrale de la maladie d'Alzheimer. Le principal résultat du test est un score validé cliniquement qui détermine la catégorie de probabilité de présence de plaques amyloïdes dans le cerveau d'un patient. Comme d'autres tests qui évaluent la pathologie amyloïde cérébrale chez les patients cliniques, tels que la TEP amyloïde ou l'analyse du liquide céphalorachidien (LCR), les tests sanguins Precivity peuvent être utilisés par les prestataires de soins de santé pour interpréter les résultats des tests, ainsi que d'autres informations médicales.

Les tests sont destinés aux patients de 55 ans et plus présentant des signes ou des symptômes de troubles cognitifs légers ou de démence. Ces tests ne peuvent être commandés que sur le site par des prestataires de soins de santé qualifiés.

C2N et Unilabs prévoient que le portefeuille de tests sanguins Precivity sera mis à la disposition des clients d'Unilabs au cours des prochains mois, en fonction de la région géographique.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2476563/Unilabs_Logo.jpg