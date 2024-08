C2N Diagnostics e Unilabs Anunciam Parceria Global, Reunindo Líderes de Inovação em Diagnóstico e Medicina Laboratorial para Avançar a Saúde do Cérebro

Parceria expande o alcance dos testes de sangue Precivity™ da C2N em mais de 75 países para transformar o diagnóstico precoce e a pesquisa da doença de Alzheimer

Planos de acordo para facilitar uma transferência de tecnologia do portfólio proprietário da C2N de biomarcadores sanguíneos de Alzheimer para fornecer uma rede de testes Unilabs em toda a Europa

ST. LOUIS e GENEBRA, 7 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Unilabs ("Unilabs"), fornecedora internacional líder de serviços de diagnóstico, e a C2N Diagnostics, LLC ("C2N"), pioneira em soluções avançadas de diagnóstico no campo da doença de Alzheimer (DA) e distúrbios neurológicos relacionados, anunciaram hoje um marco importante no diagnóstico e pesquisa da saúde cerebral em toda a Europa e além.

A Unilabs e a C2N assinaram um acordo de parceria plurianual que aumentará o acesso ao portfólio de exames de sangue Precivity da C2N de forma exclusiva na Europa, incluindo Noruega, Suíça e Reino Unido. O acordo também fornecerá acesso no Peru, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos exclusivamente além das parcerias existentes da C2N.

"A doença de Alzheimer está em ascensão, tornando essencial inovar, oferecendo procedimentos de diagnóstico menos invasivos e mais acessíveis para os pacientes", disse o Chefe de Inovação da Unilabs, Dr. Rahul Chaudhary. "Com demasiada frequência, o diagnóstico da doença de Alzheimer tem sido doloroso, invasivo e caro. Esta parceria transformará a experiência de diagnóstico para pacientes com preocupações cognitivas, revolucionando o diagnóstico precoce e os esforços de pesquisa e impactando positivamente os resultados a longo prazo."

Ele continua: "O portfólio de exames de sangue Precivity da C2N e seu inovador pipeline de biomarcadores oferecem as ferramentas de precisão de mais alto desempenho do setor1. Esperamos que essas inovações atraiam os profissionais de saúde na Europa, na região do Golfo e na América Latina, que dependem de nós, e nossos colaboradores biofarmacêuticos que estão desenvolvendo novas terapias. Pacientes em todo o mundo merecem acesso a um diagnóstico precoce, aproveitando ferramentas de medicina personalizadas que podem permitir melhores decisões de tratamento e ativar estratégias de prevenção de doenças a longo prazo. Estamos confiantes de que esses testes podem ajudar a alcançar melhores resultados para os pacientes, à medida que continuamos em nossa missão de melhorar a saúde e maximizar a vida."

O portfólio de exames de sangue Precivity da C2N ajuda os profissionais de saúde e pesquisadores na detecção de placas amiloides e emaranhados neurofibrilares de "tau" no cérebro, que são marcas patológicas da doença de Alzheimer. Esses testes também ajudam a informar a gestão médica e as decisões de tratamento com base nas causas subjacentes da demência.

Esta parceria estratégica também planeja facilitar uma transferência de tecnologia do portfólio proprietário da C2N de biomarcadores sanguíneos de Alzheimer para fornecer uma rede de testes Unilabs em toda a Europa, garantindo que os testes de Precividade possam ser realizados em instituições de saúde qualificadas com a mesma qualidade, consistência e precisão atualmente entregues no laboratório central CAP/CLIA da C2N em St. Louis, Mo.

Ambas as empresas acreditam que esta parceria transformará o diagnóstico global da doença de Alzheimer para pacientes com preocupações cognitivas ou com alto risco de futuras demências relacionadas à DA ou à DA.

Setor de saúde ansioso por testes menos invasivos e de fácil acesso

A C2N anunciou anteriormente em 2020 que o exame de sangue PrecivityAD® alcançou a Marca CE da União Europeia (UE) e também possui o status de dispositivo legado do Regulamento de Diagnóstico In Vitro sob o Regulamento (UE) 2017/746, que permite a disponibilidade comercial na UE como um diagnóstico in vitro para auxiliar na avaliação de pacientes com comprometimento cognitivo leve ou demência. Além disso, a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido aprovou o exame de sangue PrecivityAD como um diagnóstico in vitro para auxiliar no diagnóstico da doença de Alzheimer.

O CEO da C2N, Dr. Joel Braunstein, diz: "O impacto preocupante da doença de Alzheimer vai além das fronteiras de qualquer país e é por isso que é vital que respondamos ao interesse global em nossos exames de sangue Precivity. Acreditamos que esta colaboração permite a aceleração do acesso equitativo aos biomarcadores sanguíneos da mais alta qualidade que podem ajudar no diagnóstico da doença de Alzheimer. Até o momento, garantimos outros acordos internacionais e agora estamos muito orgulhosos de entrar nessa afiliação estratégica multifacetada com a Unilabs, uma organização que valoriza a qualidade em testes e diagnósticos personalizados para a doença de Alzheimer."

Os exames de sangue PrecivityAD2™ e PrecivityAD usam tecnologias laboratoriais altamente sensíveis e especializadas para identificar e medir certas proteínas que são encontradas no sangue e que são conhecidas por estarem associadas à presença de placas amiloides cerebrais, um dos achados de patologia cerebral da doença de Alzheimer. O principal resultado do teste é uma pontuação clinicamente validada que determina a categoria de probabilidade de um paciente para a presença de placas amiloides cerebrais. Como outros testes que avaliam a patologia amiloide cerebral em pacientes clínicos, como PET amiloide ou líquido cefalorraquidiano (LCR), os exames de sangue Precivity podem ser usados por profissionais de saúde para interpretar os resultados dos testes, juntamente com outras informações médicas.

Os testes destinam-se ao uso em pacientes com 55 anos ou mais com sinais ou sintomas de comprometimento cognitivo leve ou demência. Estes testes só estão disponíveis para encomenda por prestadores de cuidados de saúde qualificados.

A C2N e a Unilabs esperam que o portfólio de exames de sangue da Precivity fique disponível para os clientes da Unilabs nos próximos meses, dependendo da região geográfica.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2476563/Unilabs_Logo.jpg