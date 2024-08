C2N Diagnostics en Unilabs kondigen wereldwijd partnerschap aan, brengt innovatieleiders op het gebied van diagnostiek en laboratoriumgeneeskunde samen om de hersengezondheid te bevorderen

Samenwerking vergroot het bereik van C2N's Precivity™-bloedtests in meer dan 75 landen voor vroegtijdige diagnose en onderzoek naar de ziekte van Alzheimer

De overeenkomst voorziet in een technologieoverdracht van C2N's gepatenteerde portfolio van Alzheimer bloedbiomarkers om een Unilabs-onderzoeknetwerk in heel Europa op te zetten.

ST. LOUIS en GENÈVE, 7 augustus 2024 /PRNewswire/ -- Unilabs ("Unilabs"), een toonaangevende internationale leverancier van diagnostische diensten, en C2N Diagnostics, LLC ("C2N"), een pionier in geavanceerde diagnostische oplossingen op het gebied van de ziekte van Alzheimer (AD) en aanverwante neurologische aandoeningen, kondigden vandaag een belangrijke mijlpaal aan op het gebied van diagnostiek en onderzoek naar hersengezondheid in Europa en daarbuiten.

Unilabs en C2N hebben een meerjarige samenwerkingsovereenkomst getekend die de toegang tot C2N's Precivity bloedtestportfolio op exclusieve basis zal uitbreiden in Europa, inclusief Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. De overeenkomst biedt ook toegang in Peru, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, exclusief naast de bestaande C2N-partnerschappen.

"De ziekte van Alzheimer neemt toe, waardoor het essentieel is om te innoveren door minder invasieve en meer toegankelijke diagnostische procedures voor patiënten aan te bieden," aldus Dr. Rahul Chaudhary, hoofd innovatie van Unilabs. "Al te vaak is de diagnose Alzheimer pijnlijk, invasief en duur geweest. Dit partnerschap zal de diagnostische ervaring voor patiënten met cognitieve problemen veranderen, terwijl het een revolutie teweeg zal brengen op het gebied van vroegtijdige diagnose en onderzoek en een positieve invloed zal hebben op de langetermijnresultaten."

Chaudhary vervolgt: "C2N's Precivity-bloedtestportfolio en zijn innovatieve biomarker pijplijn bieden zeer hoog presterende precisie-instrumenten in de industrie1. We verwachten dat deze innovaties aantrekkelijk zijn voor zorgverleners in Europa, de Golfregio en Latijns-Amerika die op ons vertrouwen, en voor onze biofarmaceutische partners die nieuwe therapieën ontwikkelen. Patiënten over de hele wereld verdienen toegang tot een vroege diagnose, door gebruik te maken van hulpmiddelen voor gepersonaliseerde geneeskunde die betere beslissingen over behandelingen mogelijk maken en langetermijnstrategieën voor ziektepreventie activeren. We zijn ervan overtuigd dat deze tests kunnen bijdragen aan betere resultaten voor patiënten, terwijl we doorgaan met onze missie om gezondheid te versterken en het leven te maximaliseren."

C2N's Precivity-bloedtestportfolio helpt zorgverleners en onderzoekers bij het opsporen van amyloïde plaques en neurofibrillaire "tau" tangles in de hersenen, de pathologische kenmerken van de ziekte van Alzheimer. Deze tests helpen ook om medische management- en behandelingsbeslissingen te nemen op basis van de onderliggende oorzaken van dementie.

Met dit strategische partnerschap zijn er ook plannen om een technologieoverdracht van C2N's eigen portfolio van Alzheimer bloedbiomarkers te faciliteren en een Unilabs testnetwerk in heel Europa op te zetten. Precivity-testen kunnen dan worden uitgevoerd in gekwalificeerde zorginstellingen met dezelfde kwaliteit, consistentie en nauwkeurigheid die momenteel wordt geleverd door C2N's centrale CAP/CLIA laboratorium in St. Louis, Mo.

Beide bedrijven geloven dat dit partnerschap de diagnose van de ziekte van Alzheimer wereldwijd zal veranderen voor patiënten met cognitieve problemen of met een hoog risico op toekomstige AD of AD-gerelateerde dementie.

Gezondheidszorgsector wil gemakkelijk toegankelijke, minder invasieve tests

C2N kondigde eerder aan in 2020 dat de PrecivityAD® bloedtest het CE-merk van de Europese Unie (EU) heeft behaald en ook de In Vitro Diagnostic Regulation legacy device-status heeft onder Verordening (EU) 2017/746. Deze staat de commerciële beschikbaarheid in de EU toe als een in-vitro diagnosticum om te helpen bij de evaluatie van patiënten met milde cognitieve stoornissen of dementie. Daarnaast heeft de Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency in het Verenigd Koninkrijk de PrecivityAD-bloedtest goedgekeurd als een in-vitrodiagnosticum om te helpen bij de diagnose van de ziekte van Alzheimer.

Dr. Joel Braunstein, CEO van C2N, zegt: "De ontnuchterende impact van de ziekte van Alzheimer reikt verder dan de grenzen van één land en daarom is het van vitaal belang dat we inspelen op de wereldwijde belangstelling voor onze Precivity-bloedtests. We geloven dat deze samenwerking een snellere en eerlijke toegang tot bloedbiomarkers van de hoogste kwaliteit zal bieden om te helpen bij de diagnose van de ziekte van Alzheimer. Na de andere internationale overeenkomsten die we tot nu toe hebben gesloten, zijn we erg trots om deze veelzijdige strategische samenwerking nu aan te gaan met Unilabs. Deze organisatie heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan op het gebied van testen en gepersonaliseerde diagnostiek voor de ziekte van Alzheimer."

De PrecivityAD2™ en PrecivityAD-bloedtesten maken gebruik van zeer gevoelige en gespecialiseerde laboratoriumtechnologieën voor het opsporen meten van bepaalde eiwitten die in het bloed worden aangetroffen en waarvan bekend is dat ze verband houden met de aanwezigheid van amyloïde plaques in de hersenen, een van de hersenpathologische bevindingen van de ziekte van Alzheimer. Het belangrijkste testresultaat is een klinisch gevalideerde score die de waarschijnlijkheidscategorie van een patiënt bepaalt voor de aanwezigheid van amyloïde plaques in de hersenen. Net als andere tests die de amyloïdpathologie van de hersenen bij klinische patiënten evalueren, zoals een amyloïd PET-scan of testen op hersenvocht (CSF), kunnen de Precivity-bloedtests door zorgverleners worden gebruikt om de testresultaten te interpreteren, samen met andere medische informatie.

De tests zijn bedoeld voor gebruik bij patiënten van 55 jaar en ouder met tekenen of symptomen van milde cognitieve stoornissen of dementie. Deze tests zijn alleen beschikbaar voor bestelling door gekwalificeerde zorgverleners.

C2N en Unilabs verwachten dat het Precivity-bloedtestportfolio in de komende maanden beschikbaar zal komen voor Unilabs klanten, afhankelijk van de geografische regio.

