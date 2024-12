Caterpillar invite les meilleurs opérateurs au monde à écrire leur légende dans le cadre du troisième Global Operator Challenge.

Des opérateurs d'équipements lourds de plus de 40 pays s'affrontent pour remporter le titre mondial dans le cadre du plus grand défi jamais organisé.

IRVING, Texas, 9 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Caterpillar Inc. (NYSE : CAT) a lancé aujourd'hui son troisième Global Operator Challenge, invitant des milliers d'opérateurs de machines du monde entier à mettre à l'épreuve leur agilité, leur résilience et leur polyvalence sur une large gamme d'équipements et de technologies de construction.

« Depuis près de 100 ans, nos clients repoussent les limites avec nos machines », a déclaré Tony Fassino, président du groupe Caterpillar Construction Industries. « Ce défi permet de mettre en valeur et de célébrer les compétences exceptionnelles des hommes et des femmes qui exercent cette importante profession et qui sont les meilleurs opérateurs au monde.

Plus de 140 compétitions de concessionnaires Cat® ont été organisés pendant le défi 2022-2023, qui a attiré plus de 10 000 opérateurs de 32 pays. Le défi 2025-2026 vise à inclure plus d'événements, de pays et d'opérateurs que les programmes précédents.

Invitation pour les opérateurs

Les opérateurs sont invités à participer aux défis locaux organisés par les concessionnaires Cat du monde entier au cours de la première phase, qui se déroulera de janvier à septembre 2025. Les compétitions comporteront au moins trois défis différents sur au moins trois équipements distincts. La notation est basée sur les compétences du conducteur, la sécurité, l'efficacité et la capacité à utiliser les technologies intégrées telles que la charge utile, le contrôle de la pente et les fonctions de facilité d'utilisation pour améliorer les performances de la machine.

Les lauréats des concours locaux de concessionnaires se rendront aux demi-finales régionales qui se tiendront à l'automne 2025. Neuf finalistes sortiront des demi-finales régionales et participeront à la compétition finale en mars 2026 sur le site extérieur Festival Grounds de Caterpillar pendant CONEXPO-CON/AGG à Las Vegas. Le gagnant recevra soit un prix en espèces de 10 000 dollars, soit un voyage pour deux personnes d'une valeur équivalente dans l'un des sites de Caterpillar dans le monde entier.

Pour plus d'informations et pour connaître les règles officielles du Global Operator Challenge, y compris les modalités de participation, consultez le site www.cat.com/operatorchallenge.

À propos de Caterpillar

Avec un chiffre d'affaires de 67,1 milliards de dollars en 2023, Caterpillar Inc. est le premier fabricant mondial d'équipements de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et à gaz naturel pour véhicules hors route, de turbines à gaz industrielles et de locomotives diesel-électriques. Depuis près de 100 ans, nous aidons nos clients à construire un monde meilleur et plus durable et nous nous engageons à contribuer à un avenir moins pollué par le carbone. Nos produits et services innovants, soutenus par notre réseau mondial de distributeurs, offrent une valeur exceptionnelle qui aide les clients à réussir. Caterpillar exerce ses activités sur tous les continents, principalement par le biais de trois segments primaires - Industries de la construction, Industries des ressources et Énergie et transport - et fournit des services de financement et des services connexes par le biais de notre segment Produits financiers. Rendez-nous visite sur caterpillar.com ou rejoignez la conversation sur nos canaux de réseaux sociaux à caterpillar.com/en/news/social-media.html.

