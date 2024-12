Caterpillar zaprasza najzdolniejszych operatorów na świecie do tworzenia historii podczas trzeciego Global Operator Challenge

Operatorzy ciężkiego sprzętu z ponad 40 krajów rywalizują o tytuł mistrza świata w największym jak dotąd wyzwaniu

IRVING, Teksas, 9 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Spółka Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) zainicjowała dziś trzecie Global Operator Challenge, zapraszając tysiące operatorów maszyn na całym świecie do sprawdzenia swojej sprawności, odporności i wszechstronności na szerokiej gamie sprzętu budowlanego i technologii.

„Od prawie 100 lat nasi klienci przekraczają granice dzięki naszym maszynom - powiedział Tony Fassino, prezes Caterpillar Construction Industries Group. - To wyzwanie pozwala zaprezentować i uczcić wyjątkowe umiejętności utalentowanych mężczyzn i kobiet wykonujących ten ważny zawód, tworzących historię jako najlepsi operatorzy na świecie".

W latach 2022-2023 zorganizowano ponad 140 konkursów odbywających się u dealerów maszyn Cat®, które przyciągnęły ponad 10 000 operatorów z 32 krajów. Wyzwanie na lata 2025-2026 ma obejmować więcej wydarzeń, krajów i operatorów niż poprzednie programy.

Zaproszenie dla operatorów

Operatorzy są zaproszeni do rywalizacji w lokalnych wyzwaniach organizowanych u dealerów Cat na całym świecie podczas pierwszej rundy, która potrwa od stycznia do września 2025 roku. Zawody będą obejmować co najmniej trzy różne wyzwania na minimum trzech różnych urządzeniach. Punktacja opiera się na umiejętnościach operatora, bezpieczeństwie, wydajności i kompetencjach w zakresie korzystania ze zintegrowanych technologii, takich jak ładowność czy kontrola nachylenia, i funkcji ułatwiających pracę operatora i poprawiających wydajność maszyny.

Zwycięzcy imprez w siedzibach lokalnych dealerów awansują do regionalnych półfinałów jesienią 2025 roku. Z półfinałów regionalnych wyłonionych zostanie dziewięciu finalistów, którzy wezmą udział w konkursie finałowym w marcu 2026 r. na wystawie plenerowej Caterpillar Festival Grounds podczas targów CONEXPO-CON/AGG w Las Vegas. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 USD lub wycieczkę o takiej samej wartości dla dwóch osób do lokalizacji Caterpillar na całym świecie.

Więcej informacji i oficjalny regulamin konkursu Global Operator Challenge, w tym zasady uczestnictwa, można znaleźć na stronie www.cat.com/operatorchallenge.

Caterpillar

Spółka Caterpillar Inc., która w 2023 r. osiągnęła sprzedaż i przychody w wysokości 67,1 mld USD, jest czołowym światowym producentem sprzętu budowlanego i górniczego, silników wysokoprężnych do pojazdów nieporuszających się po drogach publicznych i silników na gaz ziemny, przemysłowych turbin gazowych i lokomotyw spalinowo-elektrycznych. Od prawie 100 lat pomagamy klientom budować lepszy, bardziej zrównoważony świat i przyczyniamy się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Nasze innowacyjne produkty i usługi udostępniane przez globalną sieć dealerów zapewniają wyjątkową wartość, która pomaga klientom odnieść sukces. Caterpillar prowadzi działalność na wszystkich kontynentach, działając głównie w ramach trzech głównych segmentów - branży budowlanej, zasobów naturalnych oraz energii i transportu, a także zapewnia finansowanie i powiązane usługi za pośrednictwem segmentu produktów finansowych. Odwiedź nas na caterpillar.com lub w mediach społecznościowych: caterpillar.com/en/news/social-media.html.

