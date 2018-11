Cision Ouvre un Lab Mondial d'Innovation visant à Transformer le Secteur de la Communication

LONDRES, le 6 novembre 2018 /PRNewswire/ -- CISION COMMSCON -- Cision® (NYSE: CISN) annonce l'ouverture d'un nouveau centre d'innovation et de recherche et veut participer activement au développement des technologies du secteur de la communication . Implantés à New York et Berlin, ces centres de recherches auront pour but de concevoir, de tester et de lancer des technologies disruptives permettant aux communicants d'unifier leurs données, leurs traitements,leurs analyses et ainsi transformer la fonction même de la communication.

Ces centres serviront de terrain d'essai pour l'intégration des multiples technologies acquises par Cision ces dernières années à la technologie Cision Communications Cloud®. Il travailleront également à l'intégration de Cision Comms Cloud™ avec les leaders de l'industrie du marketing et de la publicité à travers le monde. Le centre de recherche se concentrera également sur la création de "standards" conformes aux bonnes pratiques du Earned Media Management, et ainsi transformer la communication en un véritable moteur de croissance.

«Cision s'est engagé dans cette transformation technologique pour moderniser la vision de la communication – une vision où la com est l'une des plus précieuses ressources de l'entreprise », a déclaré Kevin Akeroyd, PDG de Cision.

« Nous sommes dans une nouvelle ère technologique et la création de ce laboratoire d'innovations est un composant essentiel pour que cette vision s'accomplisse. Notre ambition à l'échelle mondiale est d'aider les professionnels de la communication à mieux connecter le Earned Media au Paid Media et au Owned Media ».

Le « Cision Innovation Lab » sera dirigé par David Barker, président de la société Data and Innovations. Sous sa direction, le Lab aura pour mission d'anticiper et de résoudre les problèmes du secteur de la communication via le développement de produits et d'acquisitions stratégiques, mais aussi, de conclure des partenariats avec des sociétés spécialisées dans le Paid et le Owned Media telles que MediaMath® and LiveRamp®.

Le centre de recherche permettra également de construire et bêta tester différents cas concrêts et solutions. Le laboratoire sera composé dans un premier temps de quatre centres de test et de développement :

Quants : Permet aux communicants d'accéder aux données, aux métriques et aux indicateurs, pour mesurer l'importance du Earned Media en terme de ROI.

: Permet aux communicants d'accéder aux données, aux métriques et aux indicateurs, pour mesurer l'importance du Earned Media en terme de ROI. Artificial Intelligence ( IA): améliore l'efficacité des campagnes, permet de suivre leur progression et apporte une compréhension globale et approfondie des activitées quotidiennes et des stratégies de communication.

IA): améliore l'efficacité des campagnes, permet de suivre leur progression et apporte une compréhension globale et approfondie des activitées quotidiennes et des stratégies de communication. Graph : permet aux communicants de visualiser et d'interagir efficacement en fonction des influenceurs clés, des contenus publiés et des audiences ciblées.

: permet aux communicants de visualiser et d'interagir efficacement en fonction des influenceurs clés, des contenus publiés et des audiences ciblées. Media: Intègre des technologies tierces marketing pour connecter plus largement le Earned Media aux Paid et Owned Medias.

«La communication et les relations publiques évoluent rapidement et en permanence» constate Barker. «Aujourd'hui plus que jamais, on attend des professionnels de la communication et des RP des données chiffrées, avec des valeurs « business » qui soient en ligne avec les objectifs d'affaires de des entreprises. Cision Innovation Lab fournira les ressources nécessaires, en terme de développement et d'innovation, pour établir ces nouveaux standards de mesure qui permettront de valider la thèse de l'efficacité du Earned Media. "

