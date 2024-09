Cision reçoit les plus hautes distinctions à la suite du lancement mondial de CisionOne, renforçant son leadership en matière d'innovation dans le domaine des technologies de communication

CisionOne remporte des prix prestigieux de l'industrie, renforçant sa position de leader mondial et établissant de nouvelles normes en matière de surveillance des médias, de connaissances et d'écoute sociale.

CHICAGO, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Cision, le leader mondial de l'intelligence médiatique, de la surveillance des marques et des communications stratégiques, annonce aujourd'hui sa récente réussite en remportant deux prix prestigieux de l'industrie. Suite au déploiement réussi de sa plateforme phare CisionOne sur les principaux marchés mondiaux, Cision a été récompensée par les Stevie Awards et les MarTech Breakthrough Awards pour sa solution de relations publiques et de communication de premier ordre, démontrant ainsi l'engagement de l'entreprise envers l'innovation, l'accessibilité et l'expérience utilisateur.

Honneurs du secteur

Les victoires dans ces catégories hautement compétitives renforcent l'engagement de Cision à équiper les professionnels des relations publiques, de la communication et du marketing en leur fournissant des solutions de pointe, basées sur des données, qui stimulent la croissance et le succès des marques dans le monde entier.

Prix Stevie de l'excellence technologique 2024 : CisionOne est nommée Nouveau produit de l'année pour les secteurs de la publicité, du marketing et des relations publiques

CisionOne est nommée Prix MarTech Breakthrough 2024 : CisionOne est nommée Meilleure solution de suivi des médias

Depuis son lancement, CisionOne a été saluée pour sa plateforme conviviale et ses intégrations de l'IA, ainsi que pour les moyens innovants qu'elle offre aux spécialistes du marketing et de la communication afin qu'ils puissent suivre de près les affaires non seulement de leurs marques, mais aussi de leurs secteurs d'activité en général. "Nous avons créé CisionOne pour relever les défis réels des professionnels des communications et des relations publiques et débloquer des opportunités en temps réel, et ces récompenses sont une véritable consécration", a déclaré Dylan Vidal, directeur des produits mondiaux pour CisionOne. "Nous sommes ravis d'apporter de nouveaux outils d'IA, de flux de travail et d'automatisation qui défendront le rôle de l'équipe des communications en 2025."

CisionOne est désormais accessible aux professionnels de la communication et des relations publiques sur les principaux marchés mondiaux

Après un lancement réussi aux États-Unis en octobre 2023, CisionOne a poursuivi ses déploiements successifs au Canada, au Royaume-Uni, dans la région DACH, dans la région Asie-Pacifique et, plus récemment, dans les pays nordiques, contribuant à libérer des opportunités pour les professionnels des relations publiques et de la communication et à façonner l'avenir de l'industrie de la communication. L'équipe prévoit un lancement sur le marché français début octobre.

À propos de Cision

Cision est le leader mondial des solutions de communication, d'engagement et d'information sur les consommateurs et les médias. Nous fournissons aux spécialistes des relations publiques, de la communication d'entreprise, du marketing et des réseaux sociaux les outils nécessaires pour exceller dans un monde axé sur les données. Notre expertise approfondie, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, notammentCisionOne,Brandwatch etPR Newswire, permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % du classement Fortune 500, de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les publics qui comptent le plus pour elles.

