CITGO choisit le logiciel d'approvisionnement unifié SMART by GEP®

- Le raffineur américain de carburant et de pétrochimie choisit la plateforme logicielle d'approvisionnement unifié pour ses capacités source-to-contract complètes

CLARK, New Jersey, 21 janvier 2020 /PRNewswire/ --CITGO Petroleum Corporation est la dernière organisation de premier plan à avoir choisi SMART by GEP® pour fournir l'ensemble du sourçage, de la gestion du cycle de contrat et de la gestion des informations des fournisseurs pour l'ensemble de ses opérations d'approvisionnement hors hydrocarbures.

Se positionnant comme plateforme logicielle d'approvisionnement direct et indirect basée sur cloud et leader de l'industrie, SMART by GEP est une plateforme d'approvisionnement complète qui unifie toutes les fonctions de l'approvisionnement dans un seul produit basé sur les technologies du cloud, tactiles et mobiles. SMART by GEP tire parti de l'économie du cloud afin d'élaborer une solution qui traite facilement les exigences de traitement les plus lourdes des clients listés aux Fortune 500 et Global 2000 de GEP, tout en éliminant les lourds coûts d'assistance et d'infrastructure.

Tous les produits GEP sont indépendants en matière de plateforme (ils fonctionnent avec SAP, Oracle ou tout autre grand système PGI ou de finances et comptabilité). Grâce à une assistance et un service de grande qualité, GEP est un chef de file dans le secteur de la satisfaction client.

SMART by GEP fournit une fonctionnalité source-to-pay complète dans une plateforme conviviale, basée sur cloud, assurant l'analyse des dépenses, le sourçage, la gestion des contrats, la gestion des fournisseurs, le procure-to-pay, la gestion de projets d'épargne et le suivi de l'épargne, la facturation et d'autres fonctions connexes. Cette plateforme source-to-pay sur cloud primée est native aux technologies tactiles et mobiles, permettant aux utilisateurs de travailler partout, à tout moment et sur tout appareil.

À propos de CITGO

Basée à Houston, au Texas, CITGO Petroleum Corporation est un chef de file reconnu dans l'industrie du raffinage avec une marque bien connue. CITGO exploite trois raffineries situées dans la région de Corpus Christi (Texas), Lake Charles (Louisiane) et Lemont (Illinois), et possède entièrement et/ou conjointement 48 terminaux, 9 pipelines et trois usines de mélange de lubrifiants et d'emballage. Avec environ 3 500 employés et une capacité brute combinée d'environ 769 000 barils par jour (bpj), CITGO est classée au cinquième rang des raffineurs indépendants et l'un des plus complexes aux États-Unis. CITGO transporte et met sur le marché des carburants de transport, des lubrifiants, des produits pétrochimiques et d'autres produits industriels, et approvisionne un réseau d'environ 4 700 points de vente de détail à enseigne que la société détient et gère dans 30 états et dans le district de Columbia. CITGO Petroleum Corporation est administrée par CITGO Holding, Inc. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.citgorefining.com.

À propos de GEP

GEP aide les entreprises mondiales à fonctionner de façon plus efficace et concrète, à bénéficier d'un avantage concurrentiel, à accroître leur rentabilité et à maximiser leur valeur commerciale et celle des actionnaires.

Des idées novatrices, des produits innovants, une expertise inégalée des domaines et des sujets, et des personnes intelligentes et passionnées, voilà comment GEP crée et fournit des solutions de chaîne d'approvisionnement unifiées d'une ampleur, d'une puissance et d'une efficacité sans précédent.

Désignée « leader » dans les Magic Quadrants de Gartner, lauréat du prix du meilleur logiciel d'approvisionnement et du meilleur fournisseur P2P aux World Procurement Awards, de la meilleure entreprise de conseil en approvisionnement aux CIPS Supply Management Awards, et du meilleur fournisseur aux EPIC Procurement Excellence Awards, GEP reçoit régulièrement des éloges en tant qu'innovateur et leader dans le domaine des logiciels d'approvisionnement direct et indirect source-to-pay de la part de Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters et CPO Rising.

GEP est également classée leader dans les services d'approvisionnement gérés (externalisation des achats) par Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS et IAOP. En outre, ALM Intelligence, le plus important cabinet de recherche dans le secteur du conseil en gestion, classe GEP leader en stratégie d'approvisionnement et en conseil en chaîne logistique.

Comptant 21 bureaux et centres d'opérations en Europe, en Asie et sur le continent américain, GEP, basée à Clark dans le New Jersey, aide les entreprises du monde entier à réaliser leurs objectifs stratégiques, opérationnels et financiers. Pour en savoir plus sur notre gamme complète de services gérés et de services stratégiques, rendez-vous sur www.gep.com. Pour en savoir plus sur SMART by GEP, notre plateforme source-to-pay unifiée basée sur le cloud, rendez-vous sur www.smartbygep.com.

Contact médias

Al Girardi

Vice-président du marketing et des relations avec les analystes

GEP

Téléphone : +1 732-382-6565

E-mail : al.girardi@gep.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpg

Liens connexes

http://www.gep.com



SOURCE GEP