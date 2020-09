Cooltra, leader européen de la mobilité durable, accélère vers l'omnicanal avec Openbravo et Adyen

En utilisant Openbravo, Cooltra gère tous les aspects du processus de location pour les contrats à long terme et à court terme, que ce soient des commandes réalisées en ligne ou dans l'un de ses sites de location. Les solutions de point de vente et de back office central d'Openbravo gèrent des tâches telles que la gestion des clients et des réservations, l'entrée et la sortie des véhicules, la facturation et la gestion de flotte.

L'adoption d'Adyen et du connecteur certifié Adyen pour Openbravo permet des expériences d'achat transparentes pour les clients et offre une plus grande flexibilité et efficacité à Cooltra. Les tâches qui devaient auparavant être effectuées manuellement, telles que le recouvrement des amendes et autres frais pouvant survenir après la clôture du contrat de location, peuvent désormais être effectuées plus rapidement et plus facilement, réduisant ainsi considérablement les délais de recouvrement.

"Nous avions besoin d'une solution évolutive pour soutenir la croissance rapide de notre activité de location. Nous avons choisi Openbravo pour sa fonctionnalité solide et la capacité de répondre plus rapidement aux besoins spécifiques de l'entreprise. Cela a facilité l'adoption d'Adyen, qui était également une priorité pour nous", a déclaré Timo Buetefisch, fondateur et PDG de Cooltra.

"Nous sommes ravis que Cooltra ait choisi Openbravo ; cela confirme la flexibilité que notre plateforme omnicanale offre à de nombreux retailers. Il s'agit de la première implémentation conjointe avec notre partenaire stratégique Adyen, cela démontre clairement la valeur que les deux sociétés apportent à de nombreux types de retailers pour accélérer leur parcours omnicanal." a déclaré Marco de Vries, PDG d'Openbravo.

"Le rythme de l'innovation dans les paiements s'accélère et notre rôle est de simplifier au maximum les paiements pour tous les types de retailers. Le connecteur certifié Adyen pour Openbravo accepte les méthodes de paiement les plus courantes et peut facilement être adapté aux exigences spécifiques de toute entreprise, comme nous l'avons vu avec Cooltra", a déclaré Juan José Llorente, Country Manager Espagne et Portugal d'Adyen.

Concernant Cooltra

Cooltra a été fondé en 2006 à Barcelone dans le but d'offrir un service de mobilité durable sur deux roues aux touristes et aux résidents. En quelques années à peine, l'entreprise a connu une expansion significative, passant de la location de 50 scooters dans un même magasin à une flotte de plus de 17.000 scooters (56% électriques), plus de 100 points de location en Europe et un effectif de plus de 400 employés. En plus de la location courte et longue durée de scooters et de motos, l'entreprise propose actuellement des services de location aux entreprises et la gestion de flotte pour les administrations publiques. De plus, le groupe Cooltra est le moteur d'eCooltra, le premier service de partage de scooters électriques à la minute en Europe, présent dans 6 villes. Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://corporate.cooltra.com/fr/ .

Concernant Openbravo

Openbravo offre la plateforme omnicanale basée sur le cloud pour les chaînes de retail et de restaurants cherchant à accélérer l'innovation et l'exécution omnicanales. Sa technologie flexible permet d'atteindre une plus grande agilité et innovation, avec des coûts informatiques inférieurs, pour des expériences client différenciées et personnalisées sur tous les canaux, grâce à des capacités clés telles qu'un POS mobile, CRM & Clienteling, un système OMS, la gestion des prix et des remises, des stocks mobiles ou des connecteurs disponibles avec des solutions leaders du marché comme SAP ou Magento. De grandes marques internationales telles que BUT, Decathlon, Caroll, Groupe Rand, Sharaf DG et Toys "R" Us Iberia font confiance à Openbravo, qui compte aujourd'hui plus de 18 000 utilisateurs de back-office et 60 000 points de vente.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Openbravo, visitez www.openbravo.com/fr.

Concernant Adyen

Adyen (AMS : Adyen) est la plateforme de paiement privilégiée de nombreuses entreprises leaders, partout dans le monde. Elle est le seul acteur du paiement à proposer une solution unifiée, internationale et omnicanale qui se connecte directement à Visa, Mastercard et à plus de 250 moyens de paiements utilisés dans le monde. Grâce à sa technologie propriétaire et sa maîtrise totale du processus de paiement, Adyen offre les meilleures expériences de paiement possibles en ligne, sur mobile et en boutique. La société a grandi en parallèle de ses clients, dont de nombreux leaders technologiques tels que Uber, Ebay, Spotify, Booking.com et des retailers emblématiques comme H&M, Mango, L'Oréal, Etam ou Comptoir des Cotonniers.

