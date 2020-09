Cooltra o líder europeu da mobilidade sustentável escolhe o caminho mais rápido para o omnichannel com a Openbravo e a Adyen

«Precisávamos de uma solução escalonável para apoiar o nosso negócio de aluguer em rápido crescimento. Escolhemos a Openbravo porque nos oferece uma funcionalidade sólida e a capacidade de apoiar mais rapidamente as nossas necessidades específicas do negócio. Isto que era também uma prioridade para nós o que facilitou a opção pela Adyen», disse Timo Buetefisch, Fundador e CEO da Cooltra.

«Estamos encantados por a Cooltra ter escolhido a Openbravo e isso confirma a flexibilidade do serviço da nossa plataforma omnichannel a variados negócios de retalho. Esta foi a primeira implementação conjunta com o nosso parceiro estratégico Adyen em direto e demonstra claramente o valor que as duas empresas oferecem a muitos tipos de retalhistas ao acelerar o seu percurso de omnichannel», disse Marco de Vries, CEO da Openbravo.

«O ritmo da inovação nos pagamentos está a acelerar e nós tornamos os pagamentos tão simples quanto possível. A conexão certificada pela Adyen para a Openbravo aceita os métodos mais comuns de pagamento e pode adaptar-se a requisitos específicos de qualquer empresa como vimos com a Cooltra», disse Juan Llorente, Country Manager, da Adyen, para Espanha e Portugal.

Sobre a Cooltra

A Cooltra é uma empresa fundada em 2006 em Barcelona com o fim de oferecer um serviço de mobilidade sustentável sobre duas rodas, tanto a turistas como a residentes. Apenas em alguns anos, a empresa sofreu uma expansão significativa, indo desde o aluguer de 50 motociclos numa única loja, até ter uma frota de mais de 17 000 motociclos (56% são elétricos), mais de 100 pontos de aluguer na Europa e uma equipa de mais de 400 empregados. Além de aluguer de curto e longo prazo de scooters e motociclos, oferecemos atualmente serviços como o aluguer a empresas e a gestão de frota de administrações públicas. Além disso, o Cooltra Group é a força impulsionadora que está por trás da eCooltra, o primeiro serviço de partilha por minuto de scooter elétrica da Europa, presente em 6 cidades. Para mais informação consulte: https://corporate.cooltra.com/en/

Sobre a Openbravo

A Openbravo oferece a plataforma de software omnichannel, baseada na nuvem, de eleição, para cadeias de retalho e restaurantes procurando acelerar a inovação e a execução omnichannel. A sua tecnologia flexível permite aos retalhistas maior agilidade e inovação, com custos de TI mais baixos, para experiências mais diferenciadas e personalizadas para o cliente em todos os canais, através de capacidades como um POS móvel, CRM & Clienteling, um motor OMS, gestão de preço e desconto, inventário móvel ou conexões com soluções líder de mercado. Marcas internacionais como a BUT, Rubalyat, Decathlon, Caroll, «Sharaf DG e Toys«R» Us Iberia preferem a Openbravo, que conta hoje com 18 000 utilizadores do back office e 60 000 pontos de terminais de venda a usar as suas soluções. Para saber mais consulte: www.openbravo.com

Sobre a Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de pagamento preferida por muitas das principais empresas mundiais, proporcionando uma infra-estrutura moderna de ponta a ponta que se liga directamente à Visa, Mastercard, e aos métodos de pagamento preferidos pelos consumidores a nível mundial. Adyen fornece pagamentos sem fricção através de canais on-line, móveis e em loja. Com escritórios em todo o mundo, Adyen serve clientes incluindo Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos e L'Oréal.

