Coway nommée lauréate des prix de l'innovation CES 2025

SÉOUL, Corée du Sud, 8 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Coway Co. Ltd, la « Best Life Solution Company », a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été nommée lauréate des prix de l'innovation CES® 2025 par la Consumer Technology Association (CTA).

Le programme des prix de l'innovation du CES, parrainé par le CTA, est un concours annuel qui met en lumière les dernières technologies révolutionnaires du monde entier. Dans le cadre du processus d'évaluation, les produits sont soumis à des examens approfondis qui comprennent des évaluations de l'innovation, de l'ingénierie, de la fonctionnalité, de l'esthétique et du design par d'éminents experts de l'industrie.

Cette année, Coway a été nommée lauréate des prix de l'innovation CES® 2025 pour trois produits conceptuels qui reflètent l'orientation technologique future de l'entreprise, dont la priorité est d'offrir aux consommateurs une commodité optimale et des solutions de vie optimisées et entièrement personnalisables.

Les produits récompensés cette année par les prix de l'innovation CES sont le « Digital Healthcare Bidet » (Bidet de santé intelligent) dans la catégorie « Produits ménagers », le « Smart Self-cleaning Air Purifier » (Purificateur d'air intelligent à nettoyage automatique) dans la catégorie « Durabilité, énergie et alimentation » et le « Smart Home Care Air Purifier » (Purificateur d'air de domicile intelligent) dans la catégorie « Maison intelligente ».

Le « Digital Healthcare Bidet » (Bidet de santé intelligent) est un bidet conceptuel qui va au-delà de la fonction de nettoyage conventionnelle des bidets traditionnels en offrant une fonction intégrée capable de fournir à l'utilisateur des mises à jour de santé holistiques et une gestion sur mesure basée sur les données recueillies et contrôlées au gré de l'utilisation du produit.

Le produit conceptuel « Smart Self-cleaning Air Purifier » (Purificateur d'air intelligent à nettoyage automatique) de Coway, qui est doté d'une technologie autonettoyante innovante supprimant le besoin de nettoyer ou de remplacer le filtre, a été reconnu en particulier pour sa conception respectueuse de l'environnement qui minimise la production de déchets de filtre.

Le troisième produit récompensé, le « Smart Home Care Air Purifier » (Purificateur d'air de domicile intelligent), est un purificateur d'air conceptuel qui exploite les technologies de l'intelligence artificielle (IA) pour concevoir et fournir des solutions optimisées de traitement de l'air pour n'importe quel espace, rendant ainsi la purification de l'air dans plusieurs pièces plus efficace et plus transparente pour le consommateur.

« Il s'agit d'une réussite vraiment significative, car elle réaffirme l'excellence et la compétitivité des technologies innovantes de Coway et démontre l'attention croissante portée à nos innovations révolutionnaires au niveau mondial », a déclaré un responsable de Coway. « Nous continuerons à faire de notre mieux pour développer des technologies et des produits de pointe qui sont à l'avant-garde des tendances et établissent de nouvelles normes sur le marché mondial de l'électroménager. »

Coway continue d'être reconnue pour ses capacités technologiques à la pointe de l'industrie, ayant remporté un total de 28 prix de l'innovation CES à ce jour depuis la première victoire de l'entreprise en 2016 dans une variété de catégories de produits, y compris les purificateurs d'eau, les purificateurs d'air, les bidets, les matelas intelligents et les lits de massage.

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, la « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. La toute dernière réalisation de l'entreprise, la marque BEREX, vise à améliorer le sommeil et le bien-être grâce à des matelas et des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com .

