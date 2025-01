Dave & Buster's annonce l'ouverture de sa première franchise à Bangalore, en Inde, avec le groupe Malpani

DALLAS, 30 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Dave & Buster's, la première destination mondiale pour les repas, les boissons et les divertissements, est fière d'annoncer ses débuts très attendus en Inde avec un établissement phare à Mantri Avenue, Bangalore. Cette étape marque le premier magasin franchisé de la marque et une étape clé de son expansion mondiale.

L'Inde, qui est actuellement la cinquième économie mondiale, devrait devenir la troisième d'ici 2030. Avec une classe moyenne en pleine expansion, une urbanisation croissante et un secteur du divertissement hors domicile dynamique, le pays constitue un environnement idéal pour les marques internationales. L'arrivée de Dave & Buster sur ce marché dynamique lui permet de répondre à la demande croissante d'expériences uniques en matière de restauration et de divertissement, ce qui en fait un produit parfaitement adapté à l'évolution du paysage de la consommation en Inde.

Les portes ont officiellement ouvert le 26 décembre 2024, offrant aux clients un aperçu exclusif des expériences uniques que Dave & Buster's apporte en Inde. Une grande ouverture est prévue en février 2025, ouvrant la voie à la croissance continue de la marque dans tout le pays, y compris un deuxième magasin à Mumbai prévu pour le printemps 2025.

« Il s'agit d'un événement important pour Dave & Buster's », a déclaré Antonio Bautista, directeur du développement international. « L'Inde, avec sa culture dynamique et son appétit croissant pour les divertissements haut de gamme, est le marché idéal pour notre marque. Bangalore, connue pour son énergie et son innovation, est une ville idéale pour se lancer dans cette aventure. Nous sommes ravis de nous associer au groupe Malpani pour offrir les expériences de classe mondiale qui caractérisent Dave & Buster's et de présenter nombre d'entre elles pour la première fois au public indien ».

L'établissement Dave & Buster's de Bangalore proposera une piste de jeu ultramoderne remplie de jeux de classe mondiale, dont beaucoup sont introduits en Inde pour la première fois. Les visiteurs peuvent également participer à des jeux sociaux compétitifs et profiter de la première expérience de bowling en Inde, avec la combinaison de Nitro Lighting et de Sparks. Ces attractions de pointe promettent une atmosphère vibrante et dynamique conçue pour créer des souvenirs inoubliables pour les amis et les familles.

Les amateurs de cuisine pourront déguster un menu présentant un mélange unique de plats classiques américains de Dave & Buster's et de saveurs pan-asiatiques d'inspiration locale. L'expérience est rehaussée par une carte de boissons sélectionnées, comprenant des cocktails de marque, des mocktails et des boissons innovantes conçues pour accompagner les saveurs vibrantes de la cuisine, garantissant ainsi un voyage culinaire délicieux.

Pour les amateurs de sport et de divertissement, l'expérience ‹Watch› au Dave & Buster's Bangalore comprend des écrans mur à mur alimentés par une technologie de pointe pour offrir une satisfaction visuelle maximale. Qu'il s'agisse de sports en direct, de concerts ou d'événements spéciaux, les invités peuvent s'immerger dans une expérience visuelle inégalée.

Shreya Malpani, directrice du groupe Malpani, a fait part de son point de vue : « Nous sommes ravis de nous associer à Dave & Buster's et d'introduire leur marque de renommée mondiale en Inde. Bangalore est le point de départ idéal pour cette collaboration, et nous sommes convaincus que la combinaison unique de nourriture, de boissons et de divertissements immersifs captivera le public indien. Le magasin de Mumbai, qui ouvrira ses portes l'année prochaine, n'est que le début de ce qui promet d'être une longue et fructueuse aventure commune ».

Restez informé sur le voyage vers la grande ouverture en suivant @DaveandBustersIndia sur Instagram pour des aperçus, des mises à jour exclusives et des moments en coulisses.

Avec Bangalore en tête, Dave & Buster's est en passe de devenir un nom familier en Inde, offrant aux clients une destination unique pour manger, boire, s'amuser et se rencontrer comme jamais auparavant.

Pour plus d'informations sur Dave & Buster's India, visitez le site https://www.daveandbustersindia.com

À propos de Dave & Buster's

Fondée en 1982 et basée à Coppell, Texas, Dave & Buster's Entertainment, Inc. est le propriétaire et l'opérateur de plus de 200 sites en Amérique du Nord qui offrent des expériences de divertissement et de restauration de premier ordre à leurs clients par le biais de deux marques distinctes : Dave & Buster's et Main Event. Les établissements Dave & Buster's proposent une combinaison unique de restauration, de jeux et de divertissements immersifs, ce qui en fait un leader mondial dans l'espace de socialisation compétitif.

À propos du groupe Malpani

Le groupe Malpani de Sangamner, en Inde, est une entreprise bien diversifiée qui a des intérêts dans les énergies renouvelables, les produits de grande consommation, l'immobilier, l'hôtellerie, etc. Cependant, la réussite du groupe va au-delà de son portefeuille d'activités diversifié. Actuellement, le groupe Malpani est l'un des principaux propriétaires et exploitants de parcs d'attractions et de parcs aquatiques en Inde. Elle exploite le plus grand parc à thème et aquatique d'Inde, Imagicaa, ainsi que cinq autres parcs en Inde. Leurs parcs d'attractions et parcs aquatiques sont devenus une destination populaire pour les familles, les amateurs de sensations fortes et les touristes, offrant une expérience unique et immersive pour tous les âges.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2360103/DB_1_Blue_Logo.jpg