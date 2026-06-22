De la fête des Pères aux escapades estivales : comment l'oxygénothérapie contribue à préserver la santé pendant la haute saison touristique en Europe

LONDRES, BERLIN et PARIS, 22 juin 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les familles du Royaume-Uni, d'Allemagne et de France passent de la Fête des Pères à la saison estivale chargée en déplacements, les professionnels de santé rappellent aux voyageurs souffrant de troubles respiratoires de privilégier un apport en oxygène régulier lors de sorties prolongées, d'exposition à la chaleur et d'une mobilité accrue.

Les « trois mois d'or » de l'été sont souvent synonymes de séjours plus longs en plein air, de visites entre amis plus fréquentes et d'une activité physique accrue. Pour les personnes sous oxygène, ces changements peuvent parfois nécessiter une organisation supplémentaire afin de préserver leur confort, leur stabilité et leur niveau d'énergie tout au long de la journée.

La chaleur, la déshydratation et le surmenage sont des difficultés saisonnières courantes susceptibles de nuire au confort respiratoire. C'est pourquoi la préparation et les soins quotidiens revêtent une importance particulière lors des sorties prolongées et des voyages.

Afin de favoriser des habitudes estivales plus sûres, VARON souligne les principaux conseils d'été à l'intention des utilisateurs d'oxygène :

veillez à ce que les batteries de votre appareil à oxygène soient complètement chargées avant de quitter votre domicile ;

prévoyez des piles de rechange ou remplaçables pour une utilisation quotidienne prolongée ;

évitez l'exposition directe au soleil et les environnements à haute température ;

veillez à bien vous hydrater tout au long de vos activités en plein air ;

rangez les appareils dans un sac de transport aéré ;

prévoyez des pauses régulières lors d'un déplacement ou d'une activité de longue durée.

VARON souligne que les concentrateurs d'oxygène modernes sont de plus en plus conçus pour favoriser la mobilité, grâce à une conception légère et à des systèmes de batteries remplaçables qui permettent aux utilisateurs de rester actifs tout en réduisant l'effort physique.

La gamme de concentrateurs d'oxygène portables VARON comprend :

Concentrateur d'oxygène à impulsions VP-2 1–5 L

Léger (environ 4,85 livres), il offre deux modes d'oxygénothérapie, une concentration de 93 % ± 3 %, des options de batterie remplaçable et un sac de transport pour une grande facilité de déplacement.

Léger (environ 4,85 livres), il offre deux modes d'oxygénothérapie, une concentration de 93 % ± 3 %, des options de batterie remplaçable et un sac de transport pour une grande facilité de déplacement. VP-6 1–6L, modèle à débit continu

Débit d'oxygène continu réglable avec fonction nébuliseur, système de filtration à 8 niveaux, compatibilité CPAP/BiPAP, batteries remplaçables et sac de transport adapté aux déplacements.

Débit d'oxygène continu réglable avec fonction nébuliseur, système de filtration à 8 niveaux, compatibilité CPAP/BiPAP, batteries remplaçables et sac de transport adapté aux déplacements. VP-8G 1–8L Modèle léger à débit pulsé

Ultra-léger (environ 4,37 livres), avec un système intelligent de distribution d'oxygène, un fonctionnement silencieux à 40 dB, deux modes de fonctionnement, un sac de transport et une batterie remplaçable pour une utilisation prolongée.

Alors que les déplacements estivaux s'intensifient à travers l'Europe, les cliniciens et les soignants continuent d'insister sur la préparation et la régularité des routines d'oxygénothérapie afin de favoriser une mobilité plus sûre et plus confortable.

VARON souligne que le maintien de l'indépendance et de la flexibilité en matière de déplacements demeure une priorité essentielle pour les utilisateurs d'oxygène pendant les mois de forte affluence touristique, notamment lorsqu'ils rendent visite à leur famille, voyagent à l'étranger ou pratiquent des activités de plein air.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel de VARON.

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