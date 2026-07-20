VARON met l'accent sur le bien-être estival grâce à des solutions d'oxygène portables pour les modes de vie actifs

BERLIN, LONDRES et PARIS, 20 juillet 2026 /PRNewswire/ -- L'été offre plus d'occasions de pratiquer des activités de plein air, de voyager et de se retrouver en famille, mais la chaleur peut poser des difficultés aux personnes qui ont besoin d'un oxygène d'appoint. VARON propose des conseils pratiques pour rester en forme cet été, afin d'aider les utilisateurs d'oxygène à se préparer et à profiter de la saison de façon confortable.

Pour les personnes sous oxygène, s'organiser à l'avance peut faciliter les activités estivales. Que ce soit faire une promenade, rendre visite à ses proches ou partir en voyage, le fait de conserver de bonnes habitudes de vie et de choisir un équipement d'oxygénothérapie adapté permet de mener une vie active.

Conseils estivaux pour les utilisateurs d'oxygène

Restez au frais et hydratez-vous bien

La chaleur peut accentuer la gêne ressentie par certaines personnes. Boire suffisamment d'eau, faire des pauses à l'ombre et éviter les heures les plus chaudes de la journée peuvent aider les utilisateurs à se sentir à l'aise à l'extérieur.

Planifiez vos activités avant de partir

Vérifier la météo, préparer le nécessaire et vérifier que les batteries sont complètement chargées rendent les activités en plein air et les événements familiaux plus agréables. Optez pour une solution d'oxygène portable qui vous offre une grande mobilité.

Optez pour une solution d'oxygène portable qui vous offre une grande mobilité

Les concentrateurs d'oxygène portables procurent une grande souplesse aux utilisateurs qui souhaitent poursuivre leurs activités quotidiennes à l'extérieur de leur domicile. Leur conception légère et leurs batteries rechargeables facilitent les activités en plein air et les voyages.

Le concentrateur d'oxygène portable à pulsations VARON VP-2 est conçu pour faciliter les déplacements au quotidien. Pesant environ 4,85 livres, il peut être emporté lors d'activités telles que les promenades matinales, le shopping ou les visites chez des proches. Grâce à son débit d'oxygène réglable de 1 à 5 impulsions, cet appareil permet aux utilisateurs de rester prêts à toute éventualité tout en bénéficiant d'une meilleure autonomie. Un pack de batteries supplémentaires en option permet de prolonger l'autonomie lors des sorties plus longues.

Pour les utilisateurs nécessitant une oxygénothérapie en continu, le concentrateur d'oxygène portable à débit continu VARON offre un débit continu réglable de 1 à 6 l/min avec une concentration en oxygène pouvant atteindre 90 %. Grâce à sa batterie remplaçable, cet appareil peut être utilisé de façon prolongée en extérieur, tandis que la fonction nébuliseur intégrée offre un confort supplémentaire pour les soins respiratoires au quotidien ou en déplacement.

VARON propose également une promotion estivale « Santé » à durée limitée dans toute l'Europe :

Jusqu'à 30 % de réduction sur une sélection de concentrateurs d'oxygène

sur une sélection de concentrateurs d'oxygène 30 £ de réduction sur les commandes supérieures à 300 £

sur les commandes supérieures à 300 £ 80 £ de réduction sur les commandes supérieures à 600 £

sur les commandes supérieures à 600 £ 35 % DE RÉDUCTION sur le concentrateur d'oxygène portable VARON VP-2

Grâce à une bonne organisation, à des habitudes saines et à des solutions d'oxygénothérapie fiables, les utilisateurs d'oxygène peuvent continuer de profiter des activités estivales, à voyager et à passer du temps en famille.

Pour plus d'informations sur les concentrateurs d'oxygène à domicile et portables de VARON, veuillez vous adresser aux revendeurs agréés en Allemagne, au Royaume-Uni et en France.

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