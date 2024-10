Dechert conseille ArchiMed pour l'acquisition de FIM Medical

PARIS, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- ArchiMed, acteur international majeur du capital investissement dédié au secteur de la santé, a acquis FIM Medical, leader du marché des dispositifs médicaux de santé au travail. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du déploiement de son fonds MED Rise.

ArchiMed a été principalement conseillé par Vianney Toulouse et Yona Elfassi, membres de l'équipe Corporate & M&A / Life Sciences de Dechert, dirigée par Alain Decombe. Olivia Bernardeau-Paupe, associée en propriété intellectuelle, et Thibault Meiers, associé national en droit du travail, ont également participé à cette transaction.

