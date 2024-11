Optimisme prudent pour les fonds d'investissement malgré les incertitudes économiques et géopolitiques, d'après le dernier rapport du cabinet d'avocats international Dechert

PARIS, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Dechert, en partenariat avec Mergermarket, publie son 7e rapport annuel, le Global Private Equity Outlook 2025. A l'heure où les acteurs du private equity consolident leurs participations et lancent des levées de fonds, cette dernière édition offre une analyse complète du marché du private equity. Elle présente les perspectives, défis et opportunités à venir dans un contexte de volatilité économique et géopolitique.

Méthodologie : Mergermarket, pour le compte de Dechert LLP, a interrogé 100 dirigeants de sociétés de gestion basées en Amérique du Nord (45 %), en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique (EMOA) (35 %) et en Asie-Pacifique (APAC) (20 %) au cours du mois de juillet 2024.

Pour pouvoir être incluses, ces sociétés devaient disposer d'un montant d'actifs sous gestion égal à au moins un milliard de dollars américains. L'enquête comprenait une combinaison de questions qualitatives et quantitatives, et toutes les interviews ont été réalisées par téléphone sur rendez-vous. Les résultats ont été analysés et résumés par Mergermarket, et toutes les réponses ont été anonymisées et présentées de manière agrégée.

Cette année, le rapport montre un secteur du private equity en transition. Si l'activité est encore loin des niveaux de l'année 2021 et de début 2022, des signes de stabilisation et d'amélioration se dégagent. Les fonds montrent une capacité à innover et chercher de nouvelles stratégies d'investissement.

La capacité du secteur à capitaliser sur ces premiers signes prometteurs dépendra largement de facteurs géopolitiques et macroéconomiques, bien que la réduction des taux d'intérêt puisse soutenir une reprise des sorties et permettre de nouveaux investissements.

Basé sur les réponses de grands dirigeants de fonds en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique ainsi qu'en Asie-Pacifique (APAC), le rapport conclut notamment que :

Aux Etats-Unis, 31% pensent que la victoire du candidat républicain pourrait améliorer les portefeuilles , en particulier pour les entreprises nord-américaines ;

, en particulier pour les entreprises nord-américaines ; Au niveau mondial , 60% proposent désormais un programme de co-investissement (54% dans la zone EMEA et 73% en Amérique du Nord) ;

, (54% dans la zone EMEA et 73% en Amérique du Nord) ; 93% envisagent des opérations de retrait de cote dans les 12 prochains mois , bien que le nombre de ceux ayant une « très forte probabilité » de réaliser ce type de transactions soit passé de 80% à 44% par rapport à l'année dernière ;

, bien que le nombre de ceux ayant une « très forte probabilité » de réaliser ce type de transactions soit passé de 80% à 44% par rapport à l'année dernière ; 29 % expriment des doutes en zone EMEA quant à leur capacité à réussir une introduction en bourse , et une société sur cinq s'inquiète de ne pas être en mesure de lever des fonds de continuation ;

, et une société sur cinq s'inquiète de ne pas être en mesure de lever des fonds de continuation ; 82% prévoient que le niveau d'activité sur le marché secondaire restera élevé ou augmentera au cours des deux prochaines années (faisant suite à une croissance quadruplée au cours des cinq dernières années) ;

ou augmentera au cours des deux prochaines années (faisant suite à une croissance quadruplée au cours des cinq dernières années) ; 34% comptent réfléchir à ouvrir leur capital social en vue de réaliser des opérations dites de GP-stake dans les deux prochaines années ;

dans les deux prochaines années ; 66% des sociétés de private equity à l'échelle mondiale s'attendent à ce que la surveillance accrue des autorités de concurrence et des régulateurs, ainsi que les contrôles des investissements étrangers (FDI), aient un impact négatif sur leurs plans de transactions au cours des 12 prochains mois.

Sabina Comis, Global Managing Partner du cabinet Dechert et associée fiscalité et fonds à Paris, est optimiste quant à la reprise dans la région EMEA. Elle déclare : « Les conditions de marché de 2024 ont encore été relativement difficiles, mais nous voyons émerger un sentiment d'optimisme. Le système a été engorgé, les sorties n'ont pas eu lieu aussi souvent parce que les prix restaient trop élevés pour que les acheteurs puissent les intégrer dans leurs modèles. Maintenant que les taux d'intérêts diminuent, les modèles commencent à mieux fonctionner et le cycle recommence à tourner. Le marché américain a été plus rapide à se redresser et nous avons été un peu en retard en Europe - ce qui arrive souvent - mais nous pouvons à présent constater cette reprise, et cette dernière devrait se poursuivre dans les mois à venir. »

« Il est néanmoins important de rester réaliste et de ne pas se montrer excessivement optimiste quant aux rendements, compte tenu des sujets de valorisations », explique Sabina Comis.

« La démocratisation du private equity quant à elle va se poursuivre » continue Sabina Comis, « et il est probable que l'industrie des fonds estompe peu à peu la division historique entre fonds ouverts et fonds fermés, privilégiant ainsi les fonds semi-liquides ou semi- permanents ».

Alors que 2025 approche, les tendances mises en évidence par le rapport soulignent l'adaptabilité et la résilience du secteur des private assets face à un ensemble de défis macroéconomiques et géopolitiques. Bien que les incertitudes demeurent, notre étude révèle des signes encourageants de reprise et de croissance, notamment grâce à la baisse des taux d'intérêt et à des niveaux record de liquidités non engagées.

Investisseurs et gestionnaires de fonds ne s'accordent pas toujours sur l'intérêt réel pour les investisseurs d'une mise en place d'opération de NAV financing. Cependant, ces dernières semblent s'inscrire durablement parmi les tendances de sources de liquidités, en particulier en Europe.

Pour consulter le rapport complet sur les perspectives mondiales du private equity pour 2025 : www.dechert.com.

