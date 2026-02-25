Découvrez l'essence du Japon : le Villa Fontaine Premier Haneda Airport lance un séjour de luxe tout compris, avec pousse-pousses, kimonos et repas raffinés.

TOKYO, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- Sumitomo Fudosan Villa Fontaine Co., Ltd., membre du groupe Sumitomo Realty & Development, a introduit une nouvelle expérience tout compris à la Villa Fontaine Premier Haneda Airport, directement reliée au terminal 3 de l'aéroport de Haneda. À partir d'avril 2026, les voyageurs pourront découvrir un itinéraire « Wonderful Japan » conçu pour simplifier le voyage en combinant plusieurs services en un seul séjour.

Images : https://kyodonewsprwire.jp/release/202602134102?p=images

Liens et dossier de presse : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202602134102-O1-oN0Owz7j.pdf

Un séjour sans encombre à l'aéroport

En tant que principal point d'entrée et de sortie du Japon, Haneda Airport Garden Complex offre un cadre pratique aux voyageurs. Ce plan associe la culture traditionnelle à des équipements hôteliers modernes, permettant aux clients de faire une transition en douceur entre leur vol et leur séjour. De l'arrivée au départ, les clients peuvent faire l'expérience de l'hospitalité japonaise dans un environnement détendu.

En intégrant les services, y compris le transport privé, les activités culturelles et les repas, dans un itinéraire unique, l'hôtel vise à réduire les efforts logistiques liés à la coordination de réservations séparées et à la traversée des barrières linguistiques. Cela permet aux clients de se concentrer sur leur voyage, en toute simplicité.

Inclus du plan

Hébergement : séjour en chambre exécutive ou de catégorie supérieure

Pension : petit-déjeuner, dîner, accès au bar et choix de la cuisine Washoku (japonaise)

Source thermale naturelle : accès au cente « Izumi Tenku no Yu »

Bien-être : séance de soins « ELLE SPA »

Service à l'arrivée : accueil dans le hall d'arrivée

Chauffeur privé : accès à une voiture de location privée pendant le séjour

Expériences culturelles : promenade privée en pousse-pousse et styling professionnel en kimono

Aperçu de la campagne

À l'occasion de ce lancement, un coupon de réduction de 20 % « BL46 » est disponible pour les réservations effectuées sur le site officiel avant le 31 mars 2026.

Réservation : jusqu'au 31 mars 2026

Séjour : à partir du 1er avril 2026

Code promo : BL46

https://booking.hvf.jp/booking/result?code=cc1d554a-7115-4033-a7a6-c8a965997bfc&hotel_plan_codes=11323239

À propos de l'hôtel

Relié au terminal 3, cet hôtel propose des chambres avec vue sur la rivière et offre un environnement calme à l'écart de l'activité principale de l'aéroport. Avec un service en chambre 24/24 et diverses options de restauration, il constitue un point de départ pratique pour les voyageurs.

À propos de HANEDA AIRPORT GARDEN

Haneda Airport Garden est un complexe commercial qui redéfinit l'expérience aéroportuaire. Il comprend le plus grand* hôtel d'aéroport du Japon avec 1 691 chambres, diverses boutiques, un onsen sur le toit et un terminal de bus.

*Données de novembre 2024, recherches effectuées par JTB Tourism Research & Consulting Co.