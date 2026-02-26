體驗日本精髓：Villa Fontaine Premier Haneda Airport推出包含人力車、和服與精致餐飲的全包式奢華住宿

東京2026年2月25日 /美通社/ -- Sumitomo Realty & Development Group旗下成員Sumitomo Fudosan Villa Fontaine Co., Ltd.於直通羽田機場第3航站樓的Villa Fontaine Premier Haneda Airport推出全新一價全包體驗。自2026年4月起，旅客可體驗精心策劃的「精彩日本」之旅，通過一站式服務，簡化旅行安排。

無縫銜接的機場住宿

作為日本主要出入境門戶，羽田機場花園綜合區(Haneda Airport Garden Complex)為旅客提供了便利的環境。此住宿方案融合了傳統文化與現代酒店設施，讓客人在航班與住宿之間實現無縫過渡。從抵達至離開，賓客皆可在輕松的氛圍中感受日本式待客之道。

通過將私人交通、文化體驗和餐飲等服務整合於單一行程中，酒店旨在減少協調分散預訂和應對語言障礙的後勤負擔。這使得賓客能夠更輕松地專注於享受旅程。

計劃包含內容

住宿：入住行政房或更高等級客房

餐飲：包含每日早餐、晚餐、酒吧使用權及日式(Washoku)料理精選

天然溫泉：暢享Izumi Tenku no Yu溫泉設施

養生：一次ELLE SPA護理療程

接機服務：抵達大廳迎接服務

專屬司機：住宿期間可使用帶司機的私人租車服務

文化體驗：私人室內人力車體驗和專業和服造型服務

活動概覽

配合此次推出，2026年3月31日前通過官網預訂，可使用早鳥優惠券BL46享受八折優惠。

預訂截止日期：2026年3月31日

入住日期：自2026年4月1日起

優惠碼：BL46

https://booking.hvf.jp/booking/result?code=cc1d554a-7115-4033-a7a6-c8a965997bfc&hotel_plan_codes=11323239

關於酒店

該酒店與第3航站樓相連，設有河景客房，提供遠離機場主要活動區的寧靜環境。酒店提供24小時客房服務和多樣化的餐飲選擇，為旅客打造便捷的下榻之所。

關於羽田機場花園(HANEDA AIRPORT GARDEN)

羽田機場花園是一個重新定義機場體驗的商業綜合區。其特色包括日本最大的*機場酒店（擁有1691間客房）、多樣化的商店、屋頂溫泉以及一個巴士總站。

*截至2024年11月，由JTB總合研究所(JTB Tourism Research & Consulting Co.)調查。

