DeepL s'implante dans la Silicon Valley et intègre l'équipe et la technologie de Mixhalo pour accélérer le développement de l'IA vocale à grande échelle

DeepL étend ses capacités de traduction vocale en temps réel, des réunions aux grands évènements, grâce à la technologie audio à très faible latence de Mixhalo, à laquelle font confiance la MLB, la NASCAR, T-Mobile, Verizon et bien d'autres.

C'est également l'ouverture du premier bureau de DeepL à San Francisco, qui marque une accélération de son développement sur le marché américain, qui est aujourd'hui celui où l'entreprise connaît sa croissance la plus rapide, avec près de 50 % des entreprises du classement Fortune 500 aux États-Unis en utilisateurs.

COLOGNE, ALLEMAGNE et SAN FRANCISCO , 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, leader mondial de l'IA linguistique, annonce aujourd'hui que l'équipe et la technologie de Mixhalo, la plateforme basée à San Francisco spécialisée dans l'audio en temps réel à très faible latence, ont rejoint DeepL. Cet investissement élargit les capacités de DeepL Voice, la solution de traduction vocale en temps réel basée sur l'IA, pour intégrer des environnements plus imposants et plus complexes où la vitesse, la clarté et la fiabilité sont essentielles. C'est notamment le cas des grands événements, des conférences, du service client et des flux de travail professionnels.

DeepL Voice est déjà leader dans le domaine de la traduction vocale en temps réel pour les conversations orales, des réunions virtuelles aux interactions en personne, surpassant largement Microsoft Teams, Zoom et Google Meet en termes de précision, de fluidité et de fiabilité. En témoigne un score de qualité de 96,4/100 et un taux d'échec de 4 % contre une moyenne du marché de 17 % (évaluation indépendante de Slator en 2026). L'équipe et la technologie de Mixhalo faisant désormais partie de DeepL, l'entreprise s'adjoint une infrastructure audio à très faible latence dans DeepL Voice afin de couvrir les environnements en direct à grande échelle. Cela permet à la traduction vocale et aux sous-titres de toucher le public de manière claire et instantanée, qu'il s'agisse de petits événements en direct ou de dizaines de milliers de participants, tout en préservant le rythme et la fluidité naturelle de la conversation en direct.

« DeepL Voice est déjà en train de changer la façon dont les personnes et les entreprises travaillent au quotidien dans un contexte multilingue, et l'équipe et la technologie de Mixhalo nous permettent d'étendre cela à des contextes encore plus vastes et complexes », déclare Jarek Kutylowski, fondateur et PDG de DeepL. « L'équipe a résolu l'un des problèmes les plus difficiles de l'audio en direct, fournissant un son haute fidélité à des milliers de personnes à la fois avec une latence pratiquement nulle. Ensemble, nous construisons la couche d'IA linguistique en temps réel pour la communication, afin que les gens puissent se comprendre naturellement où qu'ils interagissent, que ce soit lors de réunions d'équipe, d'appels clients ou même de grands événements internationaux. »

Fondée en 2016 par Mike Einziger, guitariste et compositeur du groupe Incubus, la violoniste Ann Marie Simpson-Einziger et le technologue Vik Singh, Mixhalo a été créée pour réinventer la façon dont les gens vivent le son en direct. Sa plateforme diffuse un son haute fidélité et synchronisé à des milliers d'auditeurs simultanément avec une latence extrêmement faible, et a permis de diffuser de l'audio en direct lors de grands événements sportifs, de divertissement et d'expériences de marque. Son travail s'étend à la MLB, la NASCAR, EQUINOX, Verizon, T-Mobile, les Sacramento Kings, le Red Rocks Park and Amphitheatre et la TSX, mais aussi à des événements et conférences mondiaux de premier plan, notamment le CES, le Mobile World Congress, les conférences phares de Salesforce, le Databricks AI Summit et le Microsoft AI Tour Paris, ainsi qu'à des concerts et des résidences d'artistes tels que Metallica, Aerosmith, Sting et Charlie Puth.

« Nous avons lancé Mixhalo pour offrir la meilleure qualité audio à des publics en direct de toute taille, le tout en moins de 20 millisecondes. Lorsque nous nous sommes lancés dans la traduction en temps réel, le plus difficile a été de trouver une technologie capable de suivre le débit de la parole en direct sans compromettre la qualité »,explique Vik Singh, cofondateur de Mixhalo. « Après avoir testé les technologies de presque tous les principaux fournisseurs, DeepL était le seul à pouvoir fournir des traductions précises à la vitesse nécessaire pour atteindre une véritable fluidité. Nous avons déjà constaté ce que cette alliance peut apporter dans des situations réelles, et en rejoignant DeepL, nous pouvons désormais offrir cette expérience à un public et à des clients encore plus nombreux dans le monde. »

DeepL et Mixhalo ont déjà commercialisé leur technologie combinée, l'API DeepL Voice, assurant la traduction en temps réel sur la plateforme audio en direct de Mixhalo. Les équipes testent également des cas d'utilisation pour le service client via des intégrations telles qu'Amazon Connect.

« L'IA vocale est avant tout une question de latence, de qualité et de fiabilité dans le monde réel », a déclaré Sebastian Enderlein, directeur technique chez DeepL. « L'équipe de Mixhalo possède une grande expérience dans l'intégration d'API et d'infrastructures audio dans des environnements en direct où il n'y a aucune place pour les retards ou les défaillances. Cette expertise est extrêmement précieuse alors que nous continuons à développer DeepL Voice, et leur présence à San Francisco nous rapproche encore davantage des clients, des partenaires et de l'écosystème de développeurs qui façonnent la prochaine génération de produits d'IA. »

Cette annonce marque également l'ouverture du premier bureau de DeepL à San Francisco, renforçant ainsi sa présence aux États-Unis, le marché où la société connaît la croissance la plus rapide. La clientèle américaine de DeepL compte déjà NVIDIA, Cisco et Nasdaq, et près de 50 % des entreprises du classement Fortune 500 utilisent DeepL.

Le public pourra découvrir cette technologie en action lors du salon GITEX Europe 2026, fin juin, où DeepL sera le partenaire officiel de traduction et assurera le sous-titrage en direct de l'allemand vers l'anglais sur la scène principale. DeepL présentera également en direct ses capacités d'IA vocale de nouvelle génération lors de prochains événements aux États-Unis, notamment le Databricks Data + AI Summit, la conférence des utilisateurs Esri et le Salesforce Dreamforce.

À propos de DeepL

DeepL est une entreprise mondiale spécialisée dans l'IA qui développe l'infrastructure linguistique au service des entreprises internationales. Plus de 200 000 équipes professionnelles et des millions de particuliers utilisent la plateforme d'IA linguistique de DeepL pour communiquer à l'échelle mondiale, collaborer et travailler en temps réel dans différentes langues. En combinant des modèles d'IA révolutionnaires avec une sécurité et une confidentialité de niveau entreprise, DeepL permet aux organisations de travailler de manière fluide sur différents marchés et dans différentes cultures. Fondée en 2017 par son PDG Jarek Kutylowski, DeepL compte aujourd'hui plus de 900 employés et bénéficie du soutien d'investisseurs de premier plan, notamment Benchmark, IVP et Index Ventures. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.deepl.com.