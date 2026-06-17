DeepL si espande nella Silicon Valley integrando il team e la tecnologia di Mixhalo per accelerare l'AI vocale su larga scala

DeepL amplia l'utilizzo della sua tecnologia di traduzione vocale in tempo reale, portandola dalle riunioni ai grandi eventi grazie alla tecnologia audio a latenza ultra-ridotta di Mixhalo, già adottata da MLB, NASCAR, T-Mobile, Verizon e altri importanti brand



L'operazione coincide con l'apertura del primo ufficio di DeepL a San Francisco, rafforzando la sua presenza nel suo mercato in più rapida crescita, dove quasi il 50% delle aziende statunitensi incluse nella classifica Fortune 500 utilizza le sue soluzioni

COLONIA, Germania e SAN FRANCISCO, 17 giugno 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, leader globale nell'AI linguistica, ha annunciato oggi che il team e la tecnologia alla base di Mixhalo, piattaforma con base a San Francisco specializzata in soluzioni audio real-time a latenza ultra-bassa, sono entrati a far parte di DeepL. L'investimento amplia le capacità di DeepL Voice, la soluzione di traduzione vocale AI in tempo reale dell'azienda, consentendole di operare in ambienti più grandi e complessi, dove velocità, chiarezza e affidabilità sono essenziali, come grandi eventi, conferenze, servizi di assistenza clienti e processi aziendali.

DeepL Voice è già leader nel settore della traduzione vocale in tempo reale per conversazioni parlate, dalle riunioni virtuali alle interazioni in presenza, superando Microsoft Teams, Zoom e Google Meet in termini di accuratezza, fluidità e affidabilità, con un punteggio qualitativo di 96,4/100 e un tasso di errore del 4%, a fronte di una media di mercato del 17% (valutazione indipendente di Slator del 2026). Con l'ingresso del team e della tecnologia di Mixhalo in DeepL, l'azienda integra nella propria piattaforma un'infrastruttura audio a bassissima latenza capace di supportare eventi live su larga scala. Questo conestirà alle traduzioni vocali e ai sottotitoli di raggiungere il pubblico in modo chiaro e immediato, sia in contesti più ristretti, sia davanti a decine di migliaia di persone, mantenendo il ritmo e la fluidità naturale del parlato in diretta.

"DeepL Voice sta già trasformando il modo in cui persone e aziende comunicano ogni giorno tra lingue diverse e il team e la tecnologia di Mixhalo ci permettono di estendere questa esperienza a contesti ancora più grandi e complessi", ha dichiarato Jarek Kutylowski, fondatore e CEO di DeepL. "Il team ha risolto una delle sfide più difficili dell'audio dal vivo: offrire un suono di alta qualità a migliaia di persone contemporaneamente con una latenza praticamente nulla. Insieme stiamo costruendo l'infrastruttura di AI linguistica che consentirà alle persone di comunicare in modo naturale ovunque interagiscano, dalle riunioni di lavoro alle chiamate con i clienti, fino ai grandi eventi internazionali".

Fondata nel 2016 dal chitarrista e compositore degli Incubus Mike Einziger, dalla violinista Ann Marie Simpson-Einziger e dal tecnologo Vik Singh, Mixhalo è nata con l'obiettivo di ridefinire l'esperienza sonora dal vivo. La piattaforma distribuisce audio sincronizzato di alta qualità a migliaia di ascoltatori simultaneamente con una latenza estremamente ridotta ed è stata utilizzata in importanti eventi sportivi, di intrattenimento e di brand experience. Tra i clienti e gli eventi supportati figurano MLB, NASCAR, EQUINOX, Verizon, T-Mobile, Sacramento Kings, Red Rocks Park and Amphitheatre e TSX, oltre a manifestazioni e conferenze internazionali come CES, Mobile World Congress, le principali conferenze Salesforce, Databricks AI Summit e Microsoft AI Tour di Parigi. La tecnologia è stata inoltre impiegata in concerti e residency di artisti come Metallica, Aerosmith, Sting e Charlie Puth.



"Abbiamo creato Mixhalo per offrire la migliore qualità audio a un pubblico live di qualsiasi dimensione, mantenendo una latenza inferiore ai 20 millisecondi. Quando abbiamo ampliato la nostra offerta alla traduzione in tempo reale, la sfida più grande è stata trovare una tecnologia capace di tenere il passo con il parlato dal vivo senza compromettere la qualità", ha affermato Vik Singh, Co-Founder di Mixhalo. "Dopo aver testato le soluzioni di quasi tutti i principali provider del mercato, DeepL è stato l'unico in grado di offrire traduzioni accurate alla velocità necessaria per ottenere una vera fluidità. Abbiamo già visto cosa è capace di fare questa combinazione in contesti reali e, unendoci a DeepL, possiamo portare questa esperienza ad un numero ancora maggiore di utenti e clienti in tutto il mondo".



DeepL e Mixhalo hanno già portato sul mercato la loro tecnologia combinata: DeepL Voice API alimenta infatti la traduzione in tempo reale sulla piattaforma audio live di Mixhalo. I team stanno inoltre sperimentando casi d'uso nell'assistenza clienti attraverso integrazioni come Amazon Connect.



"L'AI vocale è, in ultima analisi, una sfida di latenza, qualità e affidabilità rispetto al mondo reale", ha dichiarato Sebastian Enderlein, CTO di DeepL. "Il team di Mixhalo possiede una profonda esperienza nell'integrare API e infrastrutture audio in ambienti live, dove non c'è margine per ritardi o errori. Queste competenze saranno preziose mentre continuiamo a sviluppare DeepL Voice. Inoltre, la loro presenza a San Francisco ci avvicina ulteriormente ai clienti, ai partner e all'ecosistema di sviluppatori che stanno plasmando la prossima generazione di prodotti basati sull'AI".

L'annuncio coincide anche con l'apertura del primo ufficio DeepL a San Francisco, rafforzando la presenza dell'azienda negli Stati Uniti, il suo mercato in più rapida crescita. Tra i clienti statunitensi figurano già NVIDIA, Cisco e Nasdaq, e quasi il 50% delle aziende incluse nella classifica Fortune 500 utilizza le soluzioni DeepL.

Il pubblico potrà sperimentare questa tecnologia in azione durante GITEX Europe 2026 a fine giugno, dove DeepL sarà partner ufficiale per le traduzioni, fornendo sottotitoli in tempo reale dal tedesco all'inglese sul palco principale. DeepL presenterà inoltre le sue nuove funzionalità di Voice AI in occasione di importanti eventi negli Stati Uniti, tra cui Databricks Data + AI Summit, Esri User Conference e Salesforce Dreamforce.

A proposito di DeepL

DeepL è un'azienda globale specializzata in AI che sviluppa le tecnologie linguistiche alla base delle attività delle imprese a livello internazionale. Oltre 200.000 team aziendali e milioni di utenti utilizzano la piattaforma di Language AI di DeepL per comunicare in tutto iol mondo, collaborare e operare in tempo reale tra lingue diverse. Grazie alla combinazione di modelli di intelligenza artificiale all'avanguardia con sistemi di sicurezza e protezione dei dati di livello aziendale, DeepL consente alle organizzazioni di operare senza soluzione di continuità in mercati e contesti culturali diversi. Fondata nel 2017 dal CEO Jarek Kutylowski, DeepL conta oggi oltre 900 dipendenti ed è supportata da importanti investitori, tra cui Benchmark, IVP e Index Ventures. Per maggiori informazioni: www.deepl.com.