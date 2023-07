Deluxe et John F Hunt utilisent le moteur de comptabilisation des émissions de carbone Normative pour rester compétitifs

STOCKHOLM, 12 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le premier moteur de comptabilisation du carbone au monde Normative continue de permettre aux données des clients d'entreprise de rester conformes à la législation et de saisir des opportunités commerciales. Les clients récemment inscrits Deluxe et John F Hunt Ltd. font partie des milliers d'entreprises qui éclairent leur prise de décision grâce à des données carbone précises et robustes alimentées par Normative.

Deluxe and John F Hunt use carbon accounting engine Normative to stay competitive

La législation en matière de reporting carbone devient un point de pression pour les entreprises. Celles qui gardent une longueur d'avance atténueront leurs risques et saisiront des occasions d'affaires.

Deluxe est le leader mondial du multimédia. En 2023, Deluxe a commencé à travailler avec Normative pour calculer toute son empreinte carbone.

« Sans une base de référence précise, il est très difficile de suivre les progrès réalisés vers l'atteinte de vos objectifs. La comptabilisation du carbone est complexe, et disposer de bonnes données est si important pour voir l'ampleur de l'impact environnemental de votre entreprise », a déclaré Dee Davison, directeur mondial de la durabilité chez Deluxe.

John F Hunt Ltd, actif dans le secteur de la construction, est un autre client qui a récemment signé un contrat avec Normative.

« Au cours des dernières années, nous avons constaté que nos clients nous demandaient de plus en plus de divulguer régulièrement nos émissions de carbone. Pour nous, il est impératif d'avoir des données précises et à jour sur les émissions. Normative nous permet de mettre en évidence les secteurs qui contribuent à notre empreinte et de nous engager avec notre chaîne d'approvisionnement afin de réduire nos émissions alors que nous cherchons à atteindre le net zéro », a expliqué Tom Seath, responsable du développement durable chez John F Hunt.

La méthodologie de Normative est basée sur le Protocole des gaz à effet de serre. Le moteur permet aux entreprises de calculer leurs émissions de manière exhaustive. Normative s'appuie sur plus de 30 millions de points de données pour traduire les activités et les dépenses financières d'une entreprise en calcul de l'empreinte carbone. Alimenté par l'automatisation, le moteur est particulièrement précieux pour les grandes entreprises, dont les opérations complexes et les chaînes de valeur sont difficiles à analyser manuellement.

« Nous constatons chez nos clients que rester à l'avant-garde avec la comptabilité carbone peut également se traduire par un retour sur investissement et des opportunités », a déclaré Maggie Buggie, directrice de l'exploitation de Normative.

À propos de Normative

Normative est le premier moteur de comptabilisation des émissions de carbone au monde, qui permet aux entreprises de calculer l'ensemble de leur empreinte carbone et de réduire leurs émissions à zéro. Normative fournit aux entreprises du monde entier des calculs des émissions de carbone précis et complets dans les domaines 1, 2 et 3, accélère la transition vers la neutralité carboneet s'associe aux principales organisations de lutte contre le changement climatique, dont l'ONU.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2147106/Deluxe_and_John_F_Hunt.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2147220/Normative_Logo.jpg

Contact :

Cassandra Julin

E-mail : [email protected]

+46702866861

SOURCE Normative