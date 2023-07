Deluxe en John F Hunt gebruiken CO2-boekhoudingsengine Normative om concurrerend te blijven

STOCKHOLM, 12 juli 2023 /PRNewswire/ -- 's Werelds eerste CO2-boekhoudingsengine Normative helpt ondernemingen met data, om te blijven voldoen aan wetgeving, en om comerciele mogelijkheden te creeeren. Nieuwe klanten Deluxe en John F Hunt Ltd. behoren tot de duizenden bedrijven die hun besluitvorming onderbouwen met nauwkeurige en robuuste koolstofgegevens, mogelijk gemaakt door Normative.

De wetgeving op het gebied van CO2-rapportage is een knelpunt aan het worden voor bedrijven. Degenen die voorop blijven lopen, beperken hun risico, en kunnen zakelijke kansen benutten.

Deluxe is 's werelds meest toonaangevende multimediabedrijf. In 2023 begon Deluxe samen te werken met Normative om zijn volledige ecologische voetafdruk te berekenen.

" Zonder nauwkeurige referentiewaarden is het erg moeilijk om de voortgang naar je doelen bij te houden. Koolstofboekhouding is complex en het hebben van goede gegevens is zo belangrijk om de volledige omvang van de milieu-impact van je bedrijf te zien", zegt Dee Davison, Global Director of Sustainability bij Deluxe.

John F Hunt Ltd. is een anderte nieuwe klant van Normative, actief in de bouwsector.

"De afgelopen jaren zien we een toenemende vraag van klanten om onze CO2-uitstoot regelmatig bekend te maken. Voor ons is het een zakelijke noodzaak om nauwkeurige en actuele emissiegegevens beschikbaar te hebben. Normative stelt ons in staat om de delen te erkennen die het meest bijdragen aan onze voetafdruk en om in contact te komen met onze leveranciers om onze uitstoot te verminderen, terwijl we netto-nul willen worden", zegt Tom Seath, Sustainability Manager bij John F Hunt.

De methodologie van Normative is gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol. Met de engine kunnen bedrijven hun uitstoot volledig berekenen. Normative put uit meer dan dertig miljoen datapunten om de activiteiten en financiële uitgaven van een bedrijf om te zetten in een berekening van de CO2-voetafdruk. De door automatisering aangedreven engine is vooral waardevol voor grote ondernemingen, waarvan de complexe operaties en waardeketens moeilijk handmatig te ontleden zijn.

"We zien van onze klanten dat vooroplopen op het gebied van CO2-boekhouding zich ook kan vertalen in ROI en en commerciele kansen creeert", zegt Maggie Buggie, COO van Normative.

Over Normative

Normative is 's werelds eerste engine voor koolstofboekhouding, waarmee ondernemingen hun volledige CO2-voetafdruk kunnen berekenen en hun uitstoot kunnen terugbrengen tot netto-nul. Normative levert nauwkeurige en uitgebreide koolstofberekeningen via scope 1, 2 en 3 voor ondernemingen wereldwijd en versnelt de overgang naar netto-nul en werkt samen met toonaangevende organisaties op het gebied van klimaatverandering, waaronder de VN.

