Des scientifiques découvrent la « vie dans un château de verre » et des dizaines de nouvelles espèces lors d'une expédition japonaise en haute mer

La mission de juin 2025, menée à bord du navire de recherche Yokosuka et du submersible habité Shinkai 6500, a permis de recueillir plus de 528 spécimens. En octobre 2025, des taxonomistes du monde entier se sont réunis au siège du JAMSTEC pour un atelier de découverte des espèces afin de constater ces résultats et de coordonner les publications scientifiques.

Parmi ces découvertes figurent deux études révolutionnaires : une étude approfondie publiée dans la revue Ecosphere, dirigée par le Dr Chong Chen, chercheur au JAMSTEC, révélant que la biodiversité connue au niveau des suintements froids de la fosse de Nankai a quintuplé, et une recherche publiée dans The Zoological Journal of the Linnean Society, dirigée par le Dr Naoto Jimi, qui démontre la remarquable histoire évolutive des vers symbiotiques qui vivent dans les éponges et qui ont évolué pour vivre « dans un château de verre ».

« Les découvertes faites dans la fosse de Nankai et la chaîne de monts sous-marins de Shichiyo nous rappellent à quel point notre océan est encore peu exploré. En soutenant des missions comme celle-ci, la Nippon Foundation contribue à ouvrir un nouveau champ de connaissances pour le Japon et pour l'humanité ». Mitsuyuki Unno, directeur exécutif, The Nippon Foundation

« Chaque découverte d'une nouvelle espèce dans le cadre de la mission Ocean Census est un pas vers la compréhension, la valorisation et, à terme, la sauvegarde de l'océan que nous partageons. Cette expédition montre ce qu'il est possible de faire lorsque des institutions scientifiques de classe mondiale joignent leurs forces pour explorer l'inconnu ». - Dr Michelle Taylor, responsable scientifique, The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census

La vie dans un château de verre Dans la chaîne de monts sous-marins de Shichiyo, une série de pics volcaniques en eaux profondes situés à 500 - 700 km au sud-est de Tokyo, les chercheurs ont découvert une relation biologique complexe au sein des éponges de verre. Ces éponges construisent des squelettes à partir de silice, créant ainsi un habitat rigide et translucide.

Deux nouvelles espèces de vers polychètes (Dalhousiella yabukii et Leocratides watanabeae) ont été trouvées vivant en symbiose dans ces structures. L'étude complète est disponible ici.

Élargir les frontières marines du Japon Les plongées dans le mont sous-marin Shichiyo, jusqu'alors largement inexploré, ont également révélé :

Cinq nouvelles espèces de galathées , y compris du genre Munidopsis .

, y compris du genre . Une vie marine nouvellement observée , dont les octocoraux, les némertes, les amphipodes et les kinorhynques.

, dont les octocoraux, les némertes, les amphipodes et les kinorhynques. Une expansion de l'aire de répartition pour plusieurs espèces que l'on croyait rares ou absentes des eaux japonaises.

Ensemble, ces découvertes soulignent l'importance de la collaboration internationale pour protéger et comprendre les frontières marines cachées de la planète.

Ressources médiatiques via le centre des médias d'Ocean Census

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=7YKppfOJ1LM

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2945728/Ocean_Census_1.jpg

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