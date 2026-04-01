वैज्ञानिकों ने Japan के गहरे समुद्र वाले अभियान के दौरान 'कांच के महल में जीवन' और दर्जनों नई प्रजातियों की खोज की

इन खोजों में दो महत्वपूर्ण अध्ययन शामिल हैं: JAMSTEC शोधकर्ता Dr Chong Chen के नेतृत्व में जर्नल इकोस्फीयर में एक व्यापक सर्वेक्षण, जो Nankai Trough cold seeps में ज्ञात जैव विविधता में पांच गुना बढ़ोतरी का खुलासा करता है, और Dr. Naoto Jimi के नेतृत्व में The Zoological Journal of the Linnean Society में शोध, जो सहजीवी स्पंज-निवास करने वाले कीड़ों के उल्लेखनीय विकासवादी इतिहास को दर्शाता है, जो 'कांच के महल' में रहने के लिए विकसित हुए हैं।

Nankai Trough और Shichiyo Seamount Chain में की गई खोजें हमें याद दिलाती हैं कि हमारे महासागर का कितना कम हिस्सा वास्तव में खोजा गया है। इस तरह के मिशनों का समर्थन करके, The Nippon Foundation Japan और मानवता के लिए ज्ञान का एक नया आयाम खोलने में मदद कर रहा है।" Mitsuyuki Unno, कार्यकारी निदेशक, The Nippon Foundation

"महासागर जनगणना द्वारा खोजी गई हर नई प्रजाति हमारे साझा महासागर को समझने, उसका महत्व जानने और आखिरकार उसकी रक्षा करने की दिशा में एक कदम है।" यह अभियान दर्शाता है कि जब विश्व स्तरीय वैज्ञानिक संस्थान अज्ञात का पता लगाने के लिए सहयोग करते हैं, तो क्या संभव है।" Dr Michelle Taylor, विज्ञान प्रमुख, The Nippon Foundation–Nekton Ocean Census

कांच के महल में जीवन Tokyo के 500-700 किमी दक्षिणपूर्व में स्थित गहरे समुद्र के ज्वालामुखीय चोटियों की एक श्रृंखला, Shichiyo Seamount Chain में, शोधकर्ताओं ने कांच के स्पंज के भीतर एक जटिल जैविक संबंध की खोज की। ये स्पंज सिलिका से कंकाल का निर्माण करते हैं, जिससे एक कठोर, पारदर्शी वातावरण बनता है।

पॉलीकीट कृमियों की दो नई प्रजातियाँ—Dalhousiella yabukii और Leocratides watanabeae—इन संरचनाओं के भीतर सहजीवी रूप से रहती हुई पाई गईं। पूरा अध्ययन यहाँ उपलब्ध है।

Japan की समुद्री सीमा का विस्तार Shichiyo समुद्री पर्वत पर गोताखोरी, जो पहले काफी हद तक अनछुआ था, ने यह भी खुलासा किया:

squat lobsters की पाँच नई प्रजातियाँ , जिनमें genus Munidopsis शामिल है।

, जिनमें genus शामिल है। नए देखे गए समुद्री जीवन , जिसमें ऑक्टोकोरल, नेमरटीन्स, एम्फीपोड्स और किनोरिन्च शामिल हैं।

, जिसमें ऑक्टोकोरल, नेमरटीन्स, एम्फीपोड्स और किनोरिन्च शामिल हैं। कई प्रजातियों के लिए रेंज विस्तार जिन्हें पहले जापानी जलक्षेत्र में दुर्लभ या अनुपस्थित माना जाता था।

ये सभी खोजें मिलकर दुनिया की छिपी हुई समुद्री सीमाओं की रक्षा और उन्हें समझने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व को दर्शाती हैं।

महासागर जनगणना मीडिया केंद्र के माध्यम से मीडिया संसाधन

वीडियो - https://www.youtube.com/watch?v=7YKppfOJ1LM

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