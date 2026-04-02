과학자들, 일본 심해 탐사에서 '유리성의 생명' 및 수십 종의 신종 생물 발견

이번 발견 중에는 두 가지 획기적인 연구가 포함되어 있다. 하나는 JAMSTEC 연구원 첸충(Chong Chen) 박사가 이끈 학술지 에코스피어(Ecosphere)의 종합 조사로 난카이 해구 냉수 용출 지역에서 알려진 생물다양성이 5배 증가했음을 밝혔으며, 다른 하나는 지미 나오토(Naoto Jimi) 박사가 이끈 린네 학회 동물학 저널(The Zoological Journal of the Linnean Society)의 연구로 '유리성 안에서' 살도록 진화한 공생 해면 서식 벌레의 놀라운 진화적 역사를 입증했다.

일본재단(The Nippon Foundation)의 운노 미쓰유키(Mitsuyuki Unno) 상임 이사는 "난카이 해구와 시치요 해산군에서 이루어진 발견들은 우리 바다가 얼마나 탐사되지 않았는지를 상기시켜 준다. 이와 같은 탐사를 지원함으로써 일본재단은 일본과 인류를 위한 새로운 지식의 지평을 여는 데 기여하고 있다"고 말했다.

일본재단-넥톤 오션 센서스의 과학 책임자인 미셸 테일러(Michelle Taylor) 박사는 "오션 센서스가 발견한 모든 신종은 우리 공유의 바다를 이해하고, 가치를 인정하며, 궁극적으로 보호하기 위한 한 걸음이다. 이번 탐사는 세계 최고 수준의 과학 기관들이 미지의 세계를 탐험하기 위해 협력할 때 무엇이 가능한지를 보여준다"고 말했다.

유리성 안의 생명 도쿄에서 남동쪽으로 500~700km 떨어진 곳에 위치한 심해 화산 봉우리의 모음인 시치요 해산군에서 연구자들은 유리 해면 안의 복잡한 생물학적 관계를 발견했다. 이 해면들은 실리카로 골격을 만들어 단단하고 투명한 서식지를 형성한다.

두 종의 신종 다모류 벌레인 달하우지엘라 야부키(Dalhousiella yabukii)와 레오크라티데스 와타나베아에(Leocratides watanabeae)가 이 구조물 안에서 공생하며 사는 것이 발견됐다. 전체 연구는 여기에서 확인할 수 있다.

일본의 해양 지평 확장 이전에는 거의 탐사되지 않았던 시치요 해산 잠수에서 다음과 같은 발견도 이루어졌다.

무니돕시스(Munidopsis) 속을 포함한 5종의 신종 가재류

속을 포함한 팔방산호류(octocorals), 유형동물(nemerteans), 단각류(amphipods), 동문동물(kinorhynchs)을 포함한 새롭게 관찰된 해양 생물

일본 해역에서 희귀하거나 존재하지 않는 것으로 여겨졌던 여러 종의 분포 범위 확장

이러한 발견들은 세계의 숨겨진 해양 지평을 보호하고 이해하는 데 있어 국제 협력의 중요성을 강조한다.

오션 센서스 미디어 센터(Ocean Census Media Centre)를 통한 미디어 자산

비디오 - https://www.youtube.com/watch?v=7YKppfOJ1LM

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SOURCE Ocean Census