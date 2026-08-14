DREO dévoilera de nouveaux produits et technologies liés à l'air, ainsi que ses solutions Air Intelligence, lors du salon IFA 2026

BERLIN, 14 août 2026 /PRNewswire/ -- DREO, marque mondiale spécialisée dans la domotique, a annoncé aujourd'hui sa participation au salon IFA 2026 qui se tiendra à Berlin, en Allemagne, du 4 au 8 septembre, sous le thème « AIR, Mastered » (La maîtrise de l'air).

Lors du salon, DREO dévoilera sa nouvelle gamme de purificateurs d'air, avec en tête d'affiche son dernier modèle phare, et présentera en avant-première des technologies de chauffage nouvelle génération intégrant une innovation en matière de débit d'air adaptatif, et lancera DREO Air Intelligence, le système développé par l'entreprise s'appuyant sur l'intelligence artificielle pour gérer l'air intérieur de manière plus intelligente.

Les visiteurs du stand DREO pourront découvrir :

Une nouvelle gamme de purificateurs d'air , avec en tête d'affiche le tout dernier modèle phare de DREO intégrant les dernières technologies de purification de la marque, des expériences utilisateur immersives et des fonctionnalités connectées et intelligentes.

, avec en tête d'affiche le tout dernier modèle phare de DREO intégrant les dernières technologies de purification de la marque, des expériences utilisateur immersives et des fonctionnalités connectées et intelligentes. Des technologies de chauffage nouvelle génération , avec une innovation en matière de débit d'air adaptatif qui permet de basculer en toute fluidité d'un chauffage ciblé à un chauffage de toute la pièce, offrant ainsi un avant-goût des innovations hivernales à venir de DREO.

, avec une innovation en matière de débit d'air adaptatif qui permet de basculer en toute fluidité d'un chauffage ciblé à un chauffage de toute la pièce, offrant ainsi un avant-goût des innovations hivernales à venir de DREO. DREO Air Intelligence, un système basé sur l'intelligence artificielle qui associe des capteurs de variables environnementales, un raisonnement intelligent et un contrôle coordonné des appareils pour assurer une gestion plus intelligente de la qualité de l'air intérieur.

« Le bien-être à la maison n'est pas l'apanage d'un seul produit. Il est étroitement lié à l'air qui nous entoure », a déclaré Olivia Xu, Directrice marketing chez DREO. « Pour nous, maîtriser l'air, ce n'est pas simplement augmenter son débit, accélérer son réchauffement ou améliorer sa purification. Il s'agit de mettre l'air lui-même au service des gens de manière plus intelligente. Au salon IFA, nous présentons de nouveaux produits liés à l'air, des technologies de chauffage révolutionnaires et la solution DREO Air Intelligence, afin de montrer comment l'air peut être véritablement mieux intégré au foyer, de s'adapter à l'évolution des besoins et de créer une expérience de vie quotidienne plus intelligente. »

La conception du nouveau purificateur d'air et des technologies de chauffage de DREO tient compte de la façon dont l'air circule dans la maison. DREO Air Intelligence applique cette même approche à l'ensemble des appareils connectés, en coordonnant les produits de purification, de chauffage et les futurs produits en fonction des conditions en temps réel à l'intérieur du logement.

Outre les présentations de produits et technologies, DREO animera également une table ronde à l'IFA Dream Stage, portant sur la manière dont l'air, la connectivité et l'intelligence finissent d'apporter le bien-être à domicile.

La session sera animée par Anna Heim, de TechCrunch, avec comme intervenant principal Tobin Richardson, Président-directeur général de la Connectivity Standards Alliance, aux côtés de leaders du secteur issus des domaines de la domotique, de la santé connectée et de la gestion de la qualité de l'air intérieur. La discussion portera sur la manière dont l'intelligence artificielle et la connectivité dans la gestion de l'air intérieur peuvent transcender l'automatisation de base et rendre le bien-être à domicile plus réactif, plus personnalisé et plus important au quotidien.

Pour ceux qui assistent en personne au salon, rendez-vous au stand DREO dans le hall 9, stand 130, Messe Berlin du 4 au 8 septembre, et participez à la table ronde Dream Stage dans le hall 25, Messe Berlin, le vendredi 4 septembre 2026, de 12 h 45 à 13 h 15 CEST. Veuillez cliquer ici pour vous inscrire à la table ronde DREO IFA. Pour plus d'informations et consulter les dossiers de presse, rendez-vous ici

À PROPOS DE DREO

DREO, le pionnier de la technologie domestique qui transforme le confort quotidien grâce à l'innovation et à un design élégant, continue de redéfinir la vie moderne. Spécialisé dans le bien-être ambiant et les solutions de cuisine intelligente, DREO a gagné la confiance de plus de 30 millions d'utilisateurs. Fière d'être devenue le n° 1 des ventilateurs sur pied sur Amazon aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, ainsi que le n° 1 des radiateurs sur Amazon aux États-Unis et au Royaume-Uni, DREO et ses produits sont connus pour leurs performances exceptionnelles, leur efficacité énergétique et leur intégration transparente dans la maison intelligente, proposant commodité et durabilité aux ménages du monde entier.

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