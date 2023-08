Dstny lance Call2Teams Go pour une intégration vocale rentable avec Microsoft Teams

LONDRES, 15 août 2023 /PRNewswire/ -- Dstny Automate, le principal fournisseur de solutions de routage direct pour Microsoft Teams, est heureux de lancer Call2Teams Go, le dernier ajout à son écosystème de produits de routage direct. Call2Teams Go révolutionne l'intégration vocale avec Teams, libérant ainsi sa puissance collaborative sans s'embarrasser de licences de téléphonie supplémentaires. Cela en fait l'une des solutions les plus rentables sur le marché pour l'activation vocale dans Teams. Étant native, la solution Call2Teams Go offre une expérience d'appel riche directement au sein de l'interface Teams.

Call2Teams Go est le seul compagnon de client véritablement natif pour Microsoft Teams

Call2Teams Go permet aux utilisateurs de Call2Teams PBX d'activer rapidement un clavier numérique dans l'environnement Teams. De plus, avec Call2Teams Go, le locataire a seulement besoin d'une licence de compte de ressources Microsoft Teams et d'une licence de système téléphonique par entreprise. Cette expérience native signifie que les utilisateurs peuvent accéder aux fonctions essentielles de Teams telles que la présence, l'historique des appels, l'enregistrement et la transcription des appels 1-1, la messagerie vocale, la mise en attente des appels et la synchronisation des contacts. Call2Teams Go offre également des fonctions exclusives aux produits Call2Teams, comme un retour fiable à 100 % de l'état de la ligne lors des transferts.

Neil Greenwood, vice-président des produits pour Dstny Automate, a expliqué en quoi être natif de Teams était si important.

« Le fait d'être natif du côté client signifie que vous utilisez les capacités vocales de Teams au sein de la plateforme, ce qui s'accompagne des attributs de réseau et de qualité de service qui vont du client au cloud Azure, puis à Teams.

Il n'y a pas de logiciel à installer avec Call2Teams Go, de sorte que les utilisateurs n'ont pas à gérer un lancement croisé dans une fenêtre distincte de Teams. Vous verrez le composeur dans Teams avec certaines intégrations, mais il se présente en fait comme un client web utilisant WebRTC ou agissant simplement comme une interface à distance avec une application existante située en dehors de Teams. »

Comme Call2Teams Go est natif de Teams, son utilisation est instinctive pour les utilisateurs déjà familiarisés avec l'interface Microsoft Teams.

Call2Teams Go est une révolution pour les appels Teams via PBX.

Comme pour Call2Teams for PBX et Trunks, ce dernier ajout à l'écosystème de produits est fourni sur une base par utilisateur et par locataire. M. Greenwood a poursuivi ses explications :

« Call2Teams Go complète notre gamme de produits de routage direct. Désormais, tous les utilisateurs d'une même entreprise peuvent avoir accès aux appels Teams natifs, que ce soit via le système téléphonique de Microsoft ou Call2Teams Go. »

Le lancement de Call2Teams Go apporte des avancées révolutionnaires dans la manière dont les utilisateurs passent et reçoivent des appels dans Microsoft Teams, et constitue une avancée majeure dans la fourniture d'appels Teams natifs à tous les utilisateurs, indépendamment du prix.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.call2teams.com/call2teams-go

Contact : Helen Johnstone – [email protected] - +44 330 008 4523

À propos de Call2Teams par Dstny

Call2Teams permet à Microsoft Teams de s'intégrer facilement à la téléphonie d'entreprise existante. Call2Teams est un produit middleware cloud natif qui se situe entre Microsoft Teams et n'importe quel système téléphonique, PBX ou fournisseur de Trunk SIP. Aucun matériel ou logiciel n'est nécessaire - il n'y a pas besoin de porter les numéros, de changer d'opérateur ou de se débarrasser d'un système téléphonique existant.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.call2teams.com

À propos de Dstny

Dstny est un important fournisseur européen de communications d'entreprise basées sur le cloud. Avec plus de 3 millions d'utilisateurs, Dstny simplifie la communication pour les entreprises, les partenaires et les fournisseurs de services avec des outils interactifs fournis en tant que service dans tous les formats, y compris la voix, la vidéo et le chat. Grâce à un design axé sur la mobilité et à une intégration facile, la technologie innovante de Dstny et ses solides partenariats locaux permettent d'offrir des expériences utilisateur exceptionnelles. Basée à Bruxelles, Dstny compte environ 1 000 employés dans 7 pays européens et un chiffre d'affaires annuel d'environ 250 millions d'euros.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.dstny.com

