Dstny renforce sa position de leader de l'UCaaS selon le Radar de Frost grâce à une innovation et une croissance exceptionnelles

Frost & Sullivan a reconfirmé la position de Dstny comme l'un des principaux leaders dans son nouveau rapport 2023 UCaaS Frost Radar™.

BRUXELLES, 1er décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le Frost Radar fournit une analyse complète du marché européen de la téléphonie IP hébergée et de l'UCaaS. Parmi plus de 120 candidats, le rapport identifie les principaux leaders en matière de croissance et d'innovation dans le secteur.

Frost Radar 2023 - European UCaaS

« Dstny se classe parmi les leaders du rapport de Frost sur l'UCaaS en Europe. Sa vitesse d'innovation et de croissance est due à sa capacité à aider les clients à dépasser les avantages fondamentaux de l'UCaaS, notamment en termes d'efficacité opérationnelle et d'amélioration de la productivité des utilisateurs, pour transformer et optimiser leurs activités grâce à l'intégration des communications aux solutions de gestion de l'expérience client et des flux de travail clés », a déclaré Robert Arnold, directeur de l'industrie au service technologies de l'information et des communications chez Frost & Sullivan.

Grâce à une stratégie d'acquisitions stratégiques et à l'exploitation de technologies exclusives, Dstny a conçu une suite de solutions UCaaS mobiles qui répondent aux besoins de la main-d'œuvre moderne. La croissance de l'entreprise est également propulsée par des investissements importants dans son interface utilisateur et dans son interface graphique, comme en témoigne le développement de solutions telles que la solution de FMC Dstny Converge, le client ConnectMe et l'application Call2Teams Go lancée récemment.

Revenant sur le parcours de l'entreprise et son orientation future, Johan Dalstrom, chef de produits chez Dstny, a fait remarquer : « Le renforcement de notre position sur le Radar de Frost & Sullivan confirme notre engagement à offrir aux entreprises des outils de communication de pointe. La reconnaissance continue de notre position de leader de l'industrie nous incite à poursuivre l'innovation et à offrir une valeur exceptionnelle à nos clients partout dans le monde. »

Avec un modèle de mise sur le marché ambitieux et des offres de services améliorées, Dstny est en bonne position pour un succès continu sur le marché de l'UCaaS.

Téléchargez le rapport complet sur www.dstny.com

À propos de Dstny

Dstny est un important fournisseur européen de communications d'entreprise basées sur le cloud. Avec plus de 3,5 millions d'utilisateurs, Dstny simplifie la communication pour les entreprises, les partenaires et les fournisseurs de services grâce à des produits fournis en tant que service dans tous les formats, y compris la voix, la vidéo et le chat. Grâce à un design axé sur la mobilité et à une intégration facile, la technologie innovante de Dstny et ses solides partenariats locaux permettent d'offrir des expériences utilisateur exceptionnelles. Basée à Bruxelles, Dstny compte environ 1 000 employés dans 7 pays européens et un chiffre d'affaires annuel d'environ 250 millions d'euros.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.dstny.com