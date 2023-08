Dstny lanceert Call2Teams Go voor kosteneffectieve spraakintegratie met Microsoft Teams

LONDEN, 15 augustus 2023 /PRNewswire/ -- Dstny Automate, de toonaangevende leverancier van Direct Routing-oplossingen voor Microsoft Teams, is verheugd om Call2Teams, de nieuwste toevoeging aan hun ecosysteem van Direct Routing-producten Go te lanceren. Call2Teams Go zorgt voor een revolutie in spraakintegratie met Teams en ontsluit de kracht van Teams-samenwerking effectief zonder de complicatie van extra telefonielicenties. Dit maakt het een van de meest kosteneffectieve oplossingen op de markt voor het activeren van spraak in Teams. Doordat het geïntegreerd is, biedt Call2Teams Go een rijke belervaring direct binnen de Teams-interface.

Call2Teams Go is de enige echte geïntegreerde client companion voor Microsoft Teams

Met Call2Teams Go kunnen Call2Teams PBX-gebruikers snel een kiestoetsenblok activeren binnen de Teams-omgeving. Bovendien heeft de huurder met Call2Teams Go slechts één Microsoft Teams Resource Account-licentie en één telefoonsysteemlicentie per bedrijf nodig. Deze geïntegreerde ervaring betekent dat gebruikers toegang hebben tot essentiële Teams-functies, zoals aanwezigheid, oproepgeschiedenis, 1-1 gespreksopname en transcriptie, voicemail, oproepen in de wacht en het synchroniseren van contacten. Call2Teams Go levert ook functies die exclusief zijn voor Call2Teams-producten, zoals een 100% waarheidsgetrouwe weergave van de lijnstatus bij het doorverbinden.

Neil Greenwood, vicepresident van Product bij Dstny Automate, legt uit waarom intrinsiek zijn zo belangrijk is bij Teams.

"De integratie aan de klantzijde betekent dat je de Teams-telefoonmogelijkheden binnen het platform gebruikt, die worden geleverd met de eigenschappen van het netwerk en de kwaliteit van de dienst die van de cliënt naar de Azure Cloud en vervolgens naar Teams gaan.

Met Call2Teams Go hoeft er geen software te worden geïnstalleerd, dus gebruikers hebben geen cross-launch in een apart venster naar Teams nodig. Bij sommige integraties zie je de telefoonkiezer in Teams, maar in feite wordt deze gepresenteerd als een web client die WebRTC gebruikt, of functioneert simpelweg als een externe interface naar een bestaande applicatie buiten Teams."

Omdat Call2Teams Go geïntegreerd is in Teams, is het intuïtief voor gebruikers die al bekend zijn met de Microsoft Teams-interface.

Call2Teams Go is een baanbrekende verandering voor Teams-gesprekken via een PBX.

Net als bij Call2Teams voor PBX en Trunks, wordt deze nieuwste toevoeging aan het ecosysteem van het product geleverd op basis van per huurder-per gebruiker. Greenwood gaat verder met uitleggen:

"Call2Teams Go maakt ons Direct Routing productaanbod compleet. Nu hebben alle gebruikers binnen een bedrijf toegang tot geïntegreerde Teams-gesprekken, of dat nu via Microsoft Phone System of via Call2Teams Go is."

De lancering van Call2Teams Go levert baanbrekende vooruitgang in hoe gebruikers bellen en gebeld worden in Microsoft Teams en het is een grote stap voorwaarts in het aanbieden van geïntegreerde Teams-gesprekken aan alle gebruikers, ongeacht de prijs.

Meer informatie op www.call2teams.com/call2teams-go

Over Call2Teams van Dstny

Call2Teams maakt Microsoft Teams eenvoudig geschikt voor spraakcommunicatie via bestaande telefoonsystemen van bedrijven. Call2Teams is een in de cloud geïntegreerd, middleware product dat tussen elk telefoonsysteem, PBX of SIP Trunk provider en Microsoft Teams zit. Er is geen hardware of software nodig - het is niet nodig om poortnummers over te zetten, van telefoonbedrijf te veranderen of een bestaand telefoonsysteem weg te doen.

Meer informatie op www.call2teams.com

Over Dstny

Dstny is een toonaangevende Europese leverancier van cloudgebaseerde zakelijke communicatieoplossingen. Met meer dan 3 miljoen gebruikers vereenvoudigt Dstny de communicatie voor bedrijven, partners en serviceproviders met interactieve tools die als diensten worden geleverd in alle formaten, waaronder spraak, video en chat. Met een ontwerp dat gericht is op mobiel gebruik en eenvoudige integratie, maakt de innovatieve technologie van Dstny en sterke lokale partnerschappen het mogelijk om uitzonderlijke gebruikerservaringen aan te bieden. Met hoofdkantoor in Brussel heeft Dstny ongeveer 1000 werknemers in 7 Europese landen en een jaarlijkse omzet van ongeveer €250 miljoen.

Meer informatie op www.dstny.com

