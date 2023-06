Dstny lance Microsoft Operator Connect

BRUXELLES, 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- Dstny, l'un des principaux fournisseurs européens de communications d'entreprise basées sur le cloud, annonce aujourd'hui sa certification Operator Connect pour Microsoft Teams. Dstny, désormais disponible dans le Centre d'administration Teams, offre aux entreprises une solution transparente et de qualité garantie pour Microsoft Teams Voice.

Avec Dstny et Microsoft Operator Connect, les entreprises peuvent rationaliser leurs opérations et simplifier leurs communications en utilisant Teams pour les réunions, les collaborations et les appels, dans une interface utilisateur unique pour une productivité accrue.

Microsoft Operator Connect pour Microsoft Teams est une solution gérée par l'opérateur qui offre un service, une qualité et une expérience client garantis. Maintenant que Dstny est disponible dans le Centre d'administration Microsoft Teams, les administrateurs peuvent facilement sélectionner des lignes et des minutes, gérer des numéros et affecter des utilisateurs directement dans le portail Teams.

L'inclusion de Dstny parmi la sélection d'opérateurs du programme Operator Connect de Microsoft, offre aux fournisseurs de services de Dstny et aux utilisateurs finaux une plus grande flexibilité dans leurs choix de communication et de collaboration.

Samuel De Wever, directeur technique de Dstny, a déclaré : « Chez Dstny, notre ambition est de bien collaborer et de simplifier l'accès de nos clients à de précieuses innovations. Nous sommes heureux de lancer notre offre Microsoft Operator Connect et fiers d'améliorer l'expérience d'appel des utilisateurs de Microsoft Teams pour les clients existants et nouveaux. Ce partenariat s'inscrit dans notre vision stratégique de croissance et d'expansion. »

Taimoor Husain, responsable de la stratégie mondiale des télécommunications chez Microsoft, a déclaré : « Microsoft Teams est en train de devenir le choix privilégié par les entreprises qui cherchent une plateforme de collaboration intégrée et les partenaires comme Dstny sont la clé de notre succès. Non seulement Dstny étend les fonctionnalités de Teams, mais il possède également l'expertise nécessaire pour intégrer de nouveaux clients et fournir une assistance locale, ce qui rend l'adoption de Teams encore plus transparente et efficace. »

Microsoft Operator Connect est disponible auprès de Dstny en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Suède et au Danemark.

À propos de Dstny

Dstny est un important fournisseur européen de communications d'entreprise basées sur le cloud. Avec plus de 3 millions d'utilisateurs, Dstny simplifie la communication pour les entreprises, les partenaires et les fournisseurs de services avec des outils interactifs fournis en tant que service dans tous les formats, y compris la voix, la vidéo et le chat. Grâce à un design axé sur la mobilité et à une intégration facile, la technologie innovante de Dstny et ses solides partenariats locaux permettent d'offrir des expériences utilisateur exceptionnelles. Basée à Bruxelles, Dstny compte environ 1 000 employés dans 7 pays européens et un chiffre d'affaires annuel d'environ 250 millions d'euros.

