Dstny lanceert Microsoft Operator Connect

BRUSSEL, 20 juni 2023 /PRNewswire/ -- Dstny, een toonaangevende Europese leverancier van cloud-gebaseerde bedrijfscommunicatie, kondigt vandaag zijn Operator Connect-certificering voor Microsoft Teams aan. Dstny, nu beschikbaar in het Teams Admin Centre, biedt bedrijven een naadloze en kwaliteitsgegarandeerde oplossing voor Microsoft Teams Voice.

Met Dstny en Microsoft Operator Connect kunnen bedrijven hun activiteiten stroomlijnen en hun communicatie vereenvoudigen door Teams te gebruiken voor vergaderingen, samenwerkingen en gesprekken, in één gebruikersinterface voor verbeterde productiviteit.

Microsoft Operator Connect voor Microsoft Teams is een door een operator beheerde oplossing met gegarandeerde service-, kwaliteits- en klantervaringsniveaus. Nu Dstny beschikbaar is in het Microsoft Teams Admin Centre, kunnen beheerders eenvoudig, rechtstreeks in het Teams-portal, lijnen en minuten selecteren, nummers beheren en gebruikers toewijzen.

De opname van Dstny in de selectie van operators in Microsofts Operator Connect Program geeft serviceproviders en eindgebruikers van Dstny meer flexibiliteit in hun communicatie- en samenwerkingskeuzes.

Samuel De Wever, Group CTO bij Dstny: "Onze ambitie bij Dstny is om goed samen te werken met anderen en de toegang tot waardevolle innovaties voor onze klanten te vereenvoudigen. We zijn verheugd om ons Microsoft Operator Connect-aanbod te lanceren en trots om de belervaring van Microsoft Teams-gebruikers te verbeteren voor bestaande en nieuwe klanten. Dit partnerschap sluit aan bij onze strategische visie op groei en uitbreiding."

Taimoor Husain, Global Telco Strategy Lead bij Microsoft: "Microsoft Teams wordt steeds meer de voorkeurskeuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een geïntegreerd samenwerkingsplatform en partners zoals Dstny aan boord hebben is de sleutel tot ons succes. Dstny breidt niet alleen de functionaliteit van Teams uit, maar heeft ook de expertise om nieuwe klanten aan boord te nemen en lokale ondersteuning te bieden, waardoor de toepassing van Teams nog naadlozer en efficiënter verloopt."

Microsoft Operator Connect is verkrijgbaar bij Dstny België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Denemarken.

Over Dstny

Dstny is een vooraanstaande leverancier van op de cloud gebaseerde zakelijke communicatieoplossingen. Met meer dan 3 miljoen gebruikers vereenvoudigt Dstny de communicatie voor bedrijven, partners en serviceproviders met interactieve tools die in alle formaten, inclusief spraak, video en chat "as-a-service" worden geleverd. Met een mobile-first design en gemakkelijke integratie zorgen de innovatieve technologie en de sterke lokale partnerschappen van Dstny voor uitzonderlijke gebruikerservaringen. Dstny, met zijn hoofdkantoor in Brussel, heeft 1.000 werknemers in 7 Europese landen en een jaaromzet van ongeveer € 250 miljoen.

