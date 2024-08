Dstny ernennt Kris De Schepper zum Managing Director für Belgien

BRÜSSEL, 27. August 2024 /PRNewswire/ -- Dstny, das belgische Technologieunternehmen, das sich zu einem europäischen Innovator und Entwickler von Cloud-basierten Geschäftskommunikationslösungen entwickelt hat, hat am 1. August Kris De Schepper zum neuen Managing Director von Dstny Belgien ernannt. Er tritt die Nachfolge von Joachim Lauwers an, der seit mehr als 10 Jahren bei Dstny tätig ist, die letzten sechs Jahre davon als Managing Director. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und seiner nachweislichen Erfolgsbilanz in kommerzieller und operativer Führung, die er aus seinen früheren Positionen bei Telenet und bpost mitbringt, ist Kris bereit, Dstny Belgium weiter auszubauen.

Kris De Schepper - New MD Dstny Belgium

Kris De Schepper hat einen Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Universität Antwerpen und verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Förderung erfolgreicher Veränderungen und der Verbesserung der Kundenerfahrung. In seiner vorherigen Position war er Vice President Sales bei bpost, wo er für den KMU-Markt zuständig war. Dort entwickelte und implementierte er eine erfolgreiche vertriebs- und kundenorientierte Strategie, die zu einem erheblichen Wachstum führte. Damit ist er die perfekte Ergänzung für das weitere Wachstum von Dstny Belgium.

„Ich bin begeistert, Teil der Dstny-Familie zu sein und freue mich sehr darauf, eng mit dem belgischen Team zusammenzuarbeiten und die ehrgeizigen Wachstumspläne zu verwirklichen", sagte Kris . „Mit seiner innovativen All-in-Business-Communications-Plattform, die Cloud-Telefonie auf alle Geräte bringt, die Integration von Festnetz und Mobilfunk ermöglicht und sich nahtlos in andere Tools wie Microsoft Teams und CRM integrieren lässt, hat Dstny heute eine starke Position als UCaaS-Anbieter aufgebaut. Wir wollen dies auch in Belgien weiter stärken und ausbauen. Kombiniert mit den besten Konnektivitäts- und Sicherheitslösungen bieten wir heute belgischen KMUs und Großunternehmen eine zukunftssichere Business-Kommunikationsplattform, die wir bald mit interessanten zusätzlichen Integrationsmöglichkeiten noch weiter ausbauen werden."

Daan De Wever, Group CEO von Dstny: „Dank organischem Wachstum und gezielten Übernahmen von führenden Marktteilnehmern hat sich Dstny in den letzten Jahren von einem Telekommunikationsunternehmen zu einem vollwertigen internationalen Technologieunternehmen entwickelt, mit dem Ziel, der führende Anbieter von Cloud-Kommunikationslösungen für Unternehmen in Europa zu werden. Wir freuen uns daher sehr über das Fachwissen, das Kris in unser belgisches Team einbringen wird. Wir freuen uns darauf, unsere Ambitionen gemeinsam zu verwirklichen und Dstny Belgium unter seiner Führung weiter auszubauen. Gleichzeitig möchten wir die Gelegenheit nutzen, um Joachim Lauwers für seinen bedeutenden Beitrag zur Expansion von Dstny in Belgien zu danken. Kris wird an Christophe Costers, unseren Chief Operating Officer innerhalb der Dstny Group, berichten."

Informationen zu Dstny

Dstny ist ein führender europäischer Anbieter von cloudbasierter Unternehmenskommunikation, die sowohl direkt an Unternehmen als auch über Partner und Dienstanbieter geliefert wird. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, das tägliche Leben seiner mehr als 3,5 Mio. Nutzer zu vereinfachen: Seine interaktiven Tools für die Geschäftskommunikation werden als Service bereitgestellt und verbinden Mitarbeiter und Kunden über alle möglichen Kommunikationskanäle (Sprache, Video, Chat und andere).

Die Tools von Dstny sind mobile-first, lokal anpassbar, benutzerfreundlich und einfach zu integrieren. Durch die Kombination von innovativer Technologie mit engen Beziehungen zu Partnern und Dienstleistern sowie starken lokalen Teams kann Dstny die bestmögliche Benutzererfahrung bieten und die neuesten Anwendungen für Unternehmen in ganz Europa zugänglich machen.

Dstny hat seinen Hauptsitz in Zaventem und beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter in 7 europäischen Ländern (Belgien, Niederlande, Frankreich, Deutschland, Schweden, Dänemark, Vereinigtes Königreich). Weitere Informationen: www.dstny.com

