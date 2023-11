Dstny remporte le prix du Meilleur partenaire Microsoft aux UC Partner Awards 2023

LONDRES, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Cette victoire marque la troisième année où Dstny a été reconnue aux UC Partner Awards grâce à sa solution phare Call2Teams .

Visant à reconnaître l'excellent travail produit par le réseau de partenaires, les UC Partner Awards sont organisés et présentés par UC Today , une importante organisation de presse internationale qui récompense l'excellence sur le marché des communications unifiées et de la collaboration.

UCAwards2023Dstny UCAwards2023

Le jury se fonde sur la capacité d'une organisation à faire preuve d'innovation, d'amélioration de l'expérience et de l'exécution. Il est composé d'experts de l'industrie tels que Finbarr Begley, analyste principal chez Cavell Group, et Margaret Adam, responsable du marketing produit chez Channel Mechanics.

« Le travail exceptionnel de Dstny en matière d'intégration vocale de Microsoft Teams et d'innovation en communication d'entreprise a véritablement établi la norme de l'industrie, et nous sommes ravis de voir leurs succès récompensés aux UC Partner Awards 2023 », a déclaré David Dungay, rédacteur en chef de UC Today et animateur de l'événement.

« Dstny Automate est une petite équipe, au sein de la grande famille Dstny. Ce prix reconnaît la contribution inestimable que nous offrons à l'ensemble de l'écosystème Microsoft, et en particulier notre expertise en matière d'intégration vocale. Ce prix récompense notre dernière innovation, Call2Teams Go, un produit qui change la donne en matière d'appels vocaux natifs. Call2Teams Go poursuit l'évolution de notre gamme de produits Call2Teams et apporte de la valeur grâce à une expérience de licence simplifiée. L'équipe a travaillé d'arrache-pied pour faire passer ce produit de la planche à dessin au marché en seulement 8 mois et l'impact qu'il a eu sur notre base de partenaires a été une récompense suffisante ; aujourd'hui, cette dernière distinction est la cerise sur le gâteau. » Neil Greenwood, vice-président des produits pour Dstny Automate

Dstny a été récompensée le jeudi 16 novembre à 16h GMT. Si vous avez manqué la cérémonie, vous pouvez la retrouver en intégralité ici uctoday.com/ucpartnerawards

À propos de Dstny

Dstny est un important fournisseur européen de communications d'entreprise basées sur le cloud. Avec plus de 3 millions d'utilisateurs, Dstny simplifie la communication pour les entreprises, les partenaires et les fournisseurs de services avec des outils interactifs fournis en tant que service dans tous les formats, y compris la voix, la vidéo et le chat. Grâce à un design axé sur la mobilité et à une intégration facile, la technologie innovante de Dstny et ses solides partenariats locaux permettent d'offrir des expériences utilisateur exceptionnelles. Basée à Bruxelles, Dstny compte environ 1 000 employés dans 7 pays européens et un chiffre d'affaires annuel d'environ 250 millions d'euros.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.dstny.com

Contact : Helen Johnstone - Téléphone : +44 330 008 4523 - E-mail : helen.johnstone@dstny.com