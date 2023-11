Dstny bekroont tot Beste Microsoft Partner tijdens de uitreiking van de UC Partner Awards 2023

LONDON, 21 november 2023 /PRNewswire/ -- Deze overwinning is het derde jaar dat Dstny erkend wordt tijdens de UC Partner Awards met zijn toonaangevende Call2Teams -oplossing.

De UC Partner Awards zijn gericht op het erkennen van het geweldige werk dat door het partnerkanaal wordt geproduceerd en wordt gehost en uitgereikt door UC Today , de toonaangevende internationale nieuwsorganisatie die perfectie op het gebied van geïntegreerde communicatie en samenwerking erkent.

UCAwards2023Dstny UCAwards2023

De beoordeling is gebaseerd op het vermogen van een organisatie om innovatie, verbeterde ervaring en uitvoering aan te tonen. De jury bestaat uit experts uit de sector, zoals Finbarr Begley, Senior Analyst bij Cavell Group, en Margaret Adam, Head of Product Marketing bij Channel Mechanics.

"Het uitzonderlijke werk dat Dstny verricht heeft op het gebied van Microsoft Teams spraakintegratie en zakelijke communicatie-innovatie heeft echt de industriestandaard gezet. We zijn daarom verheugd dat de prestaties van het bedrijf worden erkend tijdens de UC Partner Awards 2023", aldus David Dungay, UC Today hoofdredacteur en gastheer van het evenement.

"Dstny Automate is een klein team binnen de grotere Dstny-familie. Deze award erkent de onschatbare bijdrage die we leveren aan het hele Microsoft ecosysteem, en erkent in het bijzonder onze expertise op het gebied van spraakintegratie. Deze award is een bekroning van onze meest recente innovatie, Call2Teams Go, een product dat het spel verandert als het gaat om geïntegreerde spraakoproepen binnen deze oplossing. Met Call2Teams Go zetten we de evolutie van onze Call2Teams-productreeks voort en bieden we waarde door het licentiebeheer te vereenvoudigen. Het team heeft hard gewerkt om dit product in slechts 8 maanden vanaf de tekentafel in productie te brengen en waar de impact die het op ons partnerbestand heeft gehad al genoeg beloning was, is deze nieuwste onderscheiding nu de kers op de taart." Neil Greenwood, VP van Product, Dstny Automate

De bekroning van Dstny vond plaats op donderdag 16 nov om 16 uur CET. Mocht u de bekroning gemist hebben, dan kunt u die via deze link alsnog bekijken uctoday.com/ucpartnerawards

Over Dstny

Dstny is een toonaangevende Europese leverancier van cloudgebaseerde zakelijke communicatieoplossingen. Met meer dan 3 miljoen gebruikers vereenvoudigt Dstny de communicatie voor bedrijven, partners en serviceproviders met interactieve tools die in alle formaten, inclusief spraak, video en chat "as-a-service" worden geleverd. Met een mobile-first design en gemakkelijke integratie zorgen de innovatieve technologie en de sterke lokale partnerschappen van Dstny voor uitzonderlijke gebruikerservaringen. Dstny, met zijn hoofdkantoor in Brussel, heeft 1.000 werknemers in 7 Europese landen en een jaaromzet van ongeveer € 250 miljoen.

Meer informatie op www.dstny.com

Contactpersoon: Helen Johnstone - Tel: +44 330 008 4523 - E-mail: helen.johnstone@dstny.com