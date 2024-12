Dstny renforce son leadership européen en matière de communications unifiées en tant que service en se plaçant pour la quatrième fois consécutive en tête du classement Frost Radar™ 2024 de Frost & Sullivan

BRUXELLES, 19 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Dstny, l'un des principaux fournisseurs européens de communications professionnelles basées sur le cloud, s'est une nouvelle fois assuré une position de premier plan dans le Frost & Sullivan UCaaS Frost Radar™ 2024. C'est la quatrième année consécutive que Dstny est reconnue par Frost & Sullivan pour son innovation permanente, sa croissance stratégique et son engagement à fournir des solutions de communications unifiées en tant que service (UCaaS) de classe mondiale.

« Dstny s'est hissé parmi les principaux leaders européens en matière d'UCaaS », a déclaré Robert Arnold, directeur industrie, technologies de l'information et des communications chez Frost & Sullivan. « Son approche multidimensionnelle lui permet d'avoir une présence différenciée sur le marché par rapport à de nombreux fournisseurs. De plus, la capacité de Dstny à fournir des services UCaaS mobiles natifs est un facteur clé de différenciation et un catalyseur de croissance alors que les entreprises européennes s'adaptent à une main-d'œuvre distribuée, distante et hybride. »

Dstny continue d'innover avec sa solution UCaaS mobile-first axé destinée aux PME. À ce jour, Dstny propose une intégration vocale Teams leader sur le marché grâce à Call2Teams et offre une capacité Multi-UCaaS avec son offre BYOC - Carrier Automate.

« Notre position renforcée sur le Radar 2024 de Frost & Sullivan réaffirme notre engagement à permettre aux entreprises de communiquer et de collaborer de manière transparente. Nous continuons de repousser les limites de l'innovation pour fournir des solutions qui permettent aux organisations de rester agiles, connectées et productives sur le marché dynamique d'aujourd'hui. Et nous sommes ravis de lancer notre très attendue solution Dstny Converge au début de l'année 2025, afin d'aider les fournisseurs de services à tirer parti de la technologie FMC plus facilement que jamais », a déclaré Neil Greenwood, vice-président des produits chez Dstny.

À propos de Dstny

Dstny est l'un des principaux fournisseurs européens de communications d'entreprise basées sur l'informatique en nuage, fournies à la fois directement aux entreprises et par l'intermédiaire de partenaires et de fournisseurs de services. L'entreprise vise à simplifier la vie quotidienne de ses plus de 3,5 millions d'utilisateurs : Ses outils interactifs de communication d'entreprise sont fournis en tant que service et relient les employés et les clients par tous les canaux de communication possibles (voix, vidéo, chat, etc.).

Les outils de Dstny sont mobiles, personnalisables localement, conviviaux et faciles à intégrer. En associant une technologie innovante à des relations étroites avec des partenaires et des fournisseurs de services, ainsi qu'à des équipes locales solides, Dstny peut offrir la meilleure expérience utilisateur possible et rendre les applications les plus récentes accessibles aux entreprises de toute l'Europe.

Basée à Zaventem, Dstny emploie plus de 1 000 personnes dans sept pays européens (Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne, Suède, Danemark, Royaume-Uni). Informations supplémentaires : www.dstny.com

