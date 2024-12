Dstny versterkt zijn Europese leiderschap in UCaaS met de vierde opeenvolgende toppositie op Frist & Sullivan's 2024 Frost Radar™

BRUSSEL, 19 december 2024 /PRNewswire/ -- Dstny, een toonaangevende Europese leverancier van cloud-gebaseerde bedrijfscommunicatie, heeft zich opnieuw verzekerd van een toppositie op de Frost & Sullivan UCaaS Frost Radar™ 2024. Dit is het vierde achtereenvolgende jaar dat Dstny wordt erkend door Frost & Sullivan voor zijn voortdurende innovatie, strategische groei en toewijding aan het leveren van UCaaS-oplossingen van wereldklasse (Unified Communications as a Service).

"Dstny is opgeklommen tot een van de top Europese UCaaS leiders," zegt Robert Arnold, Industry Director, Information & Communications Technology bij Frost & Sullivan. "Zijnr veelzijdige aanpak maakt een gedifferentieerde aanwezigheid op de markt mogelijk in vergelijking met veel andere aanbieders. Bovendien heeft Dstny het vermogen om native mobiele UCaaS te leveren. Dit vormt een belangrijke differentiator en groeikatalysator nu Europese bedrijven zich aan verspreide, externe en hybride werkkrachten aanpassen."

Dstny blijft zijn toonaangevende MKB-gerichte mobile-first UCaaS innoveren. Vandaag levert Dstny marktleidende Teams spraakintegratie via Call2Teams, en Multi-UCaaS mogelijkheden met Carrier Automate, zijn BYOC-aanbod.

"Onze versterkte positie op de 2024 Frost & Sullivan Radar bevestigt onze inzet om bedrijven te helpen naadloos te communiceren en samen te werken. We blijven de grenzen van innovatie verleggen om oplossingen te leveren die organisaties in staat stellen om wendbaar, verbonden en productief te blijven in de dynamische markt van vandaag. En we zijn verheugd om onze langverwachte Dstny Converge-oplossing begin 2025 te lanceren. Het gebruik van FMC is dan eenvoudiger dan ooit voor dienstverleners," zegt Neil Greenwood, VP Product bij Dstny.

Over Dstny

Dstny is een toonaangevende Europese leverancier van op de cloud gebaseerde bedrijfscommunicatie, die zowel rechtstreeks aan bedrijven als via partners en serviceproviders wordt geleverd. Het bedrijf wil het dagelijks leven van zijn meer dan 3,5 miljoen gebruikers vereenvoudigen: De interactieve zakelijke communicatietools worden as-a-service geleverd en verbinden medewerkers en klanten via alle mogelijke communicatiekanalen (spraak, video, chat en andere).

De hulpmiddelen van Dstny zijn mobiel, lokaal aanpasbaar, gebruiksvriendelijk en eenvoudig te integreren. Door innovatieve technologie te combineren met nauwe relaties met partners en dienstverleners, en met sterke lokale teams, kan Dstny de best mogelijke gebruikerservaring leveren en de nieuwste toepassingen toegankelijk maken voor bedrijven in heel Europa.

Dstny heeft zijn hoofdkantoor in Zaventem en telt ruim 1.000 werknemers 7 Europese landen (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Denemarken, VK). Meer informatie: www.dstny.com

