EDP dévoile son intention d'investir 1,3 milliards d'euros en France à l'occasion du sommet « Choose France »

EDP figure parmi les investisseurs étrangers sélectionnés et reconnus par la Présidence de la République française dans le cadre de la 9e édition du sommet « Choose France ». Le groupe prévoit d'investir 1,3 milliard d'euros d'ici 2030 dans plus de 1 GW de projets éoliens terrestres et en mer, de solaire photovoltaïque et de stockage.

PARIS, 1er juin 2026 /PRNewswire/ -- EDP, leader mondial des énergies renouvelables, annonce, via sa filiale EDP Renewables en France et Ocean Winds, sa coentreprise avec ENGIE, son intention d'investir 1,3 milliards d'euros en France au cours des quatre prochaines années. Cette annonce a été faite lors du sommet « Choose France », événement organisé par la Présidence de la République française réunissant des investisseurs étrangers.

Cet investissement sera réparti sur plus de 1 GW de projets onshore et offshore sur l'ensemble du territoire. Ces nouvelles infrastructures de production contribueront aux objectifs de souveraineté énergétique et de décarbonation de la France. Entièrement pilotables par le gestionnaire de réseau, les nouveaux actifs éoliens, solaires et de stockage renforceront la compétitivité du pays.

La présence d'EDP au sommet « Choose France » reconnaît le rôle du groupe comme investisseur étranger majeur en France, où il est présent depuis plus de 20 ans.

« Nous sommes honorés de faire partie des principaux investisseurs du sommet "Choose France". La France joue un rôle clé dans la transition énergétique européenne et EDP est résolument engagé à accompagner les pays qui font le choix d'une énergie bas carbone et durable comme levier d'indépendance énergétique », a déclaré Miguel Stilwell d'Andrade, Président-directeur général du groupe EDP.

Avec 32,8 GW en exploitation dans le monde, le Groupe est actif sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électricité : production, distribution et transport, ainsi que fourniture. Cette stratégie et cette expertise offrent aux équipes d'EDP une vision intégrée des systèmes électriques, leur permettant de développer les solutions les plus pertinentes pour les marchés où elles opèrent. En France, le groupe a développé plus de 800 MW de capacités éoliennes et solaires, générant près de 12 TWh depuis 2006.

EDP investit fortement dans les technologies de production d'électricité bas carbone les plus compétitives. L'éolien et le solaire sont des piliers de la souveraineté énergétique à long terme, offrant plusieurs décennies de production une fois installés. Leur part croissante dans le mix énergétique renforce la résilience des systèmes électriques et protège les économies des crises géopolitiques grâce à un « bouclier électrique » produit localement. Résolument engagé dans le développement de solutions décarbonées, le groupe est à l'avant-garde de l'innovation pour accélérer le déploiement de technologies toujours plus performantes et compétitives.

Dans son plan stratégique à horizon 2028, EDP a annoncé un programme d'investissements ambitieux de plus de 12 milliards d'euros, réparti sur quatre zones géographiques. Environ 70 % seront consacrés à la production d'électricité (éolien, solaire, batteries) et 30 % au développement des réseaux.

La France et l'Europe joueront un rôle central dans ce plan de développement. Dans un contexte environnemental et géopolitique exigeant, il est nécessaire d'accélérer le déploiement de nouvelles capacités de production décarbonées afin de réduire la dépendance aux importations d'énergies fossiles.

EDP

EDP est un leader mondial de l'énergie, présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique. L'entreprise opère autour de quatre principales plateformes (actifs de production renouvelable, réseaux, solutions clients et gestion globale de l'énergie) et compte près de 12 000 collaborateurs dans le monde.

Nous sommes pionniers des énergies renouvelables et figurons parmi les plus grands producteurs au monde, grâce à un portefeuille mondial d'actifs comprenant l'éolien terrestre et en mer ainsi que le solaire, auxquels s'ajoutent l'hydroélectricité, pour un total de 32,7 GW de capacité installée. Nous mettons continuellement à profit ce portefeuille afin d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables au moyen des technologies d'avenir, telles que l'hydrogène vert et l'hybridation des actifs renouvelables avec le stockage, tout en développant nos infrastructures de réseau —levier clé de la transition énergétique.

Chez EDP, nous sommes fiers d'être l'un des énergéticiens les plus « verts » au monde : plus de 90 % de l'énergie que nous produisons provient de sources renouvelables, et nous figurons parmi les fournisseurs énergétiques les plus durables du Dow Jones Sustainability Index. Nous visons la neutralité carbone (net zéro) d'ici 2040 et prévoyons d'investir plus de 12 milliards d'euros dans la transition énergétique d'ici 2028. Ces investissements augmenteront notre capacité renouvelable, renforceront nos réseaux électriques, soutiendront nos clients et donneront aux territoires les moyens d'accélérer la transition vers une planète plus durable.

www.edp.com

À propos d'EDP en France

EDP développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens et photovoltaïques sur l'ensemble du territoire français. Energéticien historique du marché français depuis 20 ans, le groupe a développé près de 800MW de capacité installée en éolien et en photovoltaïque représentant un investissement cumulé de plus d'un milliard d'euros. EDP compte parmi les acteurs français de premier plan en alimentant chaque année plus d'un million de personnes et en contribuant activement à la réduction des dépendances énergétiques étrangères. EDP développe également 1 GW de projets offshore, dans le cadre d'une joint-venture avec Engie (Ocean Winds), et 254 MW d'éolien flottant à Leucate en Méditerranée.

Plus d'informations sur : https://www.edpr.com/

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