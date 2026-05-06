EDP et Meta concluent un accord solaire de 250 MW en Arkansas

Le partenariat atteint désormais 545 MW d'énergie renouvelable aux États-Unis

HOUSTON, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- EDP, via sa filiale EDP Renewables North America (EDPR NA), et Meta annoncent la signature d'un contrat d'achat d'électricité à long terme (Power Purchase Agreement – PPA) portant sur Cypress Knee Solar, un projet solaire d'une capacité de 250 mégawatts (MW) qui sera développé en Arkansas.

Cet accord s'inscrit dans la stratégie de Meta visant à ajouter de nouvelles capacités de production au réseau électrique, tout en poursuivant son objectif de couvrir 100 % de sa consommation annuelle d'électricité par des sources d'énergie propres et renouvelables.

Cypress Knee Solar marque le troisième accord énergétique conclu entre Meta et EDPR NA. Avec ce nouveau projet, la capacité totale d'énergie propre achetée par Meta auprès d'EDPR NA atteint désormais 545 MW, illustrant la solidité d'un partenariat pluriannuel dédié au développement de nouvelles infrastructures énergétiques à travers les États-Unis.

« Notre partenariat avec Meta démontre à quel point les collaborations de long terme sont essentielles pour accélérer la transition énergétique à grande échelle », déclare Miguel Stilwell d'Andrade, CEO mondial d'EDP. « Des projets comme Cypress Knee Solar ne se limitent pas à l'ajout de capacités renouvelables : ils contribuent à renforcer la résilience du réseau et à accompagner l'électrification croissante de l'économie numérique, tout en fournissant une énergie fiable, propre et créatrice de valeur durable pour nos partenaires et pour l'ensemble du système électrique. »

« Grâce à notre partenariat avec EDPR, Cypress Knee Solar apportera de nouvelles capacités de production au réseau de l'Arkansas, tout en créant des emplois locaux et des retombées économiques positives pour les communautés », souligne Amanda Yang, responsable des énergies propres et renouvelables chez Meta. « Nous sommes fiers d'étendre cette collaboration avec EDPR. »

Au-delà de sa contribution au mix énergétique, Cypress Knee Solar générera une valeur économique durable pour l'Arkansas. Une fois opérationnel, le projet soutiendra le financement de services publics essentiels et l'amélioration des infrastructures locales. Plusieurs centaines d'emplois devraient être mobilisés pendant la phase de construction. La mise en service du projet est prévue d'ici 2028.

EDP

EDP est un leader mondial de l'énergie, présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique. L'entreprise opère autour de quatre principales plateformes (actifs de production renouvelable, réseaux, solutions clients et gestion globale de l'énergie) et compte près de 12 000 collaborateurs dans le monde.

Nous sommes pionniers des énergies renouvelables et figurons parmi les plus grands producteurs au monde, grâce à un portefeuille mondial d'actifs comprenant l'éolien terrestre et en mer ainsi que le solaire, auxquels s'ajoutent l'hydroélectricité, pour un total de 32,7 GW de capacité installée. Nous mettons continuellement à profit ce portefeuille afin d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables au moyen des technologies d'avenir, telles que l'hydrogène vert et l'hybridation des actifs renouvelables avec le stockage, tout en développant nos infrastructures de réseau — levier clé de la transition énergétique.

Chez EDP, nous sommes fiers d'être l'un des énergéticiens les plus « verts » au monde : plus de 90 % de l'énergie que nous produisons provient de sources renouvelables, et nous figurons parmi les fournisseurs énergétiques les plus durables du Dow Jones Sustainability Index. Nous visons la neutralité carbone (net zéro) d'ici 2040 et prévoyons d'investir plus de 12 milliards d'euros dans la transition énergétique d'ici 2028. Ces investissements augmenteront notre capacité renouvelable, renforceront nos réseaux électriques, soutiendront nos clients et donneront aux territoires les moyens d'accélérer la transition vers une planète plus durable.

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À propos d'EDP en France

EDP développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens et photovoltaïques sur l'ensemble du territoire français. Energéticien historique du marché français depuis 20 ans, le groupe a développé près de 700MW de capacité installée en éolien et en photovoltaïque représentant un investissement cumulé de plus d'un milliard d'euros. EDP compte parmi les acteurs français de premier plan en alimentant chaque année plus d'un million de personnes et en contribuant activement à la réduction des dépendances énergétiques étrangères. EDP développe également 1 GW de projets offshore, dans le cadre d'une joint-venture avec Engie (Ocean Winds), et 254 MW d'éolien flottant à Leucate en Méditerranée.

Plus d'informations sur : https://www.edpr.com

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