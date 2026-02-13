EDP renforce la souveraineté énergétique de la France grâce à 20 ans d'engagement dans les énergies renouvelables

+20 % de production d'électricité bas carbone au niveau national en 2025

Un portefeuille solide et diversifié de parcs éoliens et photovoltaïques

Un nouveau business plan publié jusqu'en 2028 pour sécuriser la croissance du groupe

Une opération d'asset rotation démontrant la valeur des énergies renouvelables en France

PARIS, 13 février 2026 /PRNewswire/ -- EDP, acteur mondial de référence dans la production d'énergies renouvelables, présente son bilan national pour l'année 2025. Avec une progression de 20 % de sa production d'électricité bas carbone, le groupe confirme sa contribution déterminante au renforcement de la souveraineté énergétique du pays.

Une production renouvelable en forte croissance

En 2025, EDP a consolidé sa position de leader grâce à l'exploitation d'un parc composé de 68 centrales éoliennes et photovoltaïques réparties sur tout le territoire français.

Les installations du groupe ont généré une production renouvelable significative, notamment :

plus de 326 GWh d'électricité bas carbone issus des parcs du Centre–Val–de–Loire,

d'électricité bas carbone issus des parcs du Centre–Val–de–Loire, près de 170 GWh produits dans l'Ouest grâce à des parcs éoliens performants,

produits dans l'Ouest grâce à des parcs éoliens performants, plus de 180 GWh dans le Grand Est,

dans le Grand Est, plus de 158 GWh en Normandie,

en Normandie, plus de 137 GWh dans les Hauts–de–France,

dans les Hauts–de–France, plus de 102 GWh en Bourgogne–Franche–Comté,

en Bourgogne–Franche–Comté, près de 96 GWh en Occitanie.

Soit un total de 1120GWh sur toute l'année 2025. Ces volumes témoignent du rôle significatif de l'éolien et du solaire dans la transition énergétique nationale.

Un parc d'actifs diversifié et performant

Depuis son entrée sur le marché Français, EDP a développé et exploité plus de 700MW de centrales renouvelables. Initialement circonscrites au développement éolien, les activités en France se sont progressivement étendues au photovoltaïque et au stockage par batteries. Ces évolutions marquent la prise de conscience qu'un producteur d'électricité doit agir en tant qu'acteur du système électrique et donc calibrer son modèle d'affaires en conséquence.

Parmi les nouvelles capacités installées en 2025, EDP a notamment mis en service :

5 parcs photovoltaïques dont un en coactivité agricole en Bourgogne-Franche-Comté,

un nouveau parc éolien de 29,4 MW en Normandie couplé avec un poste source privé développé conjointement.

Ces mises en service témoignent de la volonté du groupe de diversifier ses technologies et d'augmenter ses capacités nationales.

Une stratégie nationale tournée vers l'accélération et l'innovation

Alignée avec le besoin d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables, EDP poursuit un plan de développement ambitieux porté par :

l'augmentation de la puissance installée sur l'ensemble du territoire,

des investissements structurants dans l'éolien, le solaire et le stockage,

la modernisation continue des infrastructures et des process en intégrant une vision systémique du système électrique.

Le groupe s'appuie sur des équipes implantées localement, présentes du développement à l'exploitation, afin de garantir l'intégration durable de ses projets dans la vie économique et sociale des territoires.

Une dynamique économique solide renforcée par une asset rotation réussie

En 2025, EDP a démontré la robustesse de son modèle économique grâce à une opération d'asset rotation fructueuse, illustrant la valeur et l'attractivité de ses actifs renouvelables sur le marché français.

Cette opération reflète :

la confiance des investisseurs dans les projets d'énergies renouvelables bien structurés,

la capacité d'EDP à optimiser son portefeuille,

la solidité de son positionnement dans un marché de plus en plus compétitif.

Un nouveau business plan jusqu'en 2028

Pour sécuriser sa croissance dans un contexte économique exigeant, EDP a publié son nouveau business plan couvrant la période jusqu'en 2028. A l'échelle du groupe, 12 milliards d'euros seront investis dans la transition énergétique globale.

Ce plan renforce les ambitions du groupe sur 3 axes :

le maintien du rythme de développement de projets éoliens et solaires,

la poursuite de l'innovation (hybridation, stockage),

une stratégie proactive pour répondre aux besoins énergétiques des territoires.

EDP

EDP est un leader mondial de l'énergie, présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique. L'entreprise opère autour de quatre principales plateformes (actifs de production renouvelable, réseaux, solutions clients et gestion globale de l'énergie) et compte près de 12 000 collaborateurs dans le monde.

Nous sommes pionniers des énergies renouvelables et figurons parmi les plus grands producteurs au monde, grâce à un portefeuille mondial d'actifs comprenant l'éolien terrestre et en mer ainsi que le solaire, auxquels s'ajoutent l'hydroélectricité, pour un total de 32,7 GW de capacité installée. Nous mettons continuellement à profit ce portefeuille afin d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables au moyen des technologies d'avenir, telles que l'hydrogène vert et l'hybridation des actifs renouvelables avec le stockage, tout en développant nos infrastructures de réseau —levier clé de la transition énergétique.

Chez EDP, nous sommes fiers d'être l'un des énergéticiens les plus « verts » au monde : plus de 90 % de l'énergie que nous produisons provient de sources renouvelables, et nous figurons parmi les fournisseurs énergétiques les plus durables du Dow Jones Sustainability Index. Nous visons la neutralité carbone (net zéro) d'ici 2040 et prévoyons d'investir plus de 12 milliards d'euros dans la transition énergétique d'ici 2028. Ces investissements augmenteront notre capacité renouvelable, renforceront nos réseaux électriques, soutiendront nos clients et donneront aux territoires les moyens d'accélérer la transition vers une planète plus durable.

À propos d'EDP en France

EDP développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens et photovoltaïques sur l'ensemble du territoire français. Energéticien historique du marché français depuis 20 ans, le groupe a développé près de 700MW de capacité installée en éolien et en photovoltaïque représentant un investissement cumulé de plus d'un milliard d'euros. EDP compte parmi les acteurs français de premier plan en alimentant chaque année plus d'un million de personnes et en contribuant activement à la réduction des dépendances énergétiques étrangères. EDP développe également 1 GW de projets offshore, dans le cadre d'une joint-venture avec Engie (Ocean Winds), et 254 MW d'éolien flottant à Leucate en Méditerranée.

