Ethara : LES SŒURS ÉMIRATIES AMNA ET HAMDA AL QUBAISI DE RETOUR SUR LE CIRCUIT DE YAS MARINA POUR LA FINALE DE LA F1 ACADEMY

La F1 Academy, le championnat monoplace réservé aux femmes, achève une saison de course passionnante sur le circuit de Yas Marina, qui accueille la finale de la saison de F1 du 5 au 8 décembre.

Ambassadrices de l'écurie Yas Heat Racing, basée à Abou-Dabi, Hamda et Amna courront à domicile avec Red Bull Racing et Visa Cash App RB, marquant ainsi leur seconde saison dans le championnat.

ABOU DABI, ÉAU, 8 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Pour leur deuxième saison de la F1 Academy, la prestigieuse série de courses en monoplace, Hamda et Amna Al Qubaisi ont propulsé leur carrière de pilote vers de nouveaux sommets. Du 6 au 8 décembre, les deux jeunes pilotes émiraties seront de retour sur le circuit Yas Marina, où elles ont développé et perfectionné leurs compétences, pour conclure une saison exaltante.

Ayant cultivé leur passion pour la course à Abou Dabi, les deux sœurs sont devenues des athlètes de compétition sous l'égide de la Yas Heat Academy, le principal programme de développement de la course automobile de la capitale. Aujourd'hui engagées dans deux des écuries les plus compétitives du championnat et ambassadrices de Yas Heat Racing, Amna et Hamda Al Qubaisi continuent d'incarner la volonté du pays d'encourager les jeunes talents au niveau local.

Hamda Al Qubaisi a été engagé par Red Bull Racing pour la première saison de l'écurie en F1 Academy. La jeune femme de 22 ans a réalisé des performances remarquables tout au long de la campagne, avec en point d'orgue une excellente performance lors de l'avant-dernière course de la saison 2024 à Doha le week-end dernier, où elle a entamé le dernier tour à la 6e place.

Quant à Amna Al Qubaisi, elle pilote pour Visa Cash App Racing dans le championnat. La pionnière émiratie, âgée de 24 ans, a impressionné les fans comme les concurrents, en démontrant ses compétences et sa détermination sur la piste.

En attendant leur retour sur le circuit Yas Marina, Amna Al Qubaisi fait part de son enthousiasme :

« Je pilote depuis 10 ans maintenant, j'ai commencé par le karting ici sur le circuit Yas Marina, et j'ai progressivement évolué du karting national vers les juniors, puis les seniors, et l'étape suivante a été la Formule 4. Être ambassadrice de l'écurie Yas Heat est une expérience formidable. Yas Heat m'a aidé à développer mes compétences. Ils m'ont enseignée, coachée et apportée les perspectives pertinentes. C'est un programme qui aide les jeunes pilotes de karting à gravir les échelons.

Hamda Al Qubaisi, pilote de Red Bull Racing, ajouté : « Courir sur le circuit Yas Marina est à la fois nostalgique et valorisant pour nous en tant que femmes émiraties. Représenter les Émirats arabes unis et Yas Heat Racing sur la scène internationale a été une opportunité incroyable, et nous sommes impatientes de terminer la saison sur une bonne note en donnant tout ce que nous pouvons pour nos équipes, entourés de nos amis et de notre famille ».

La F1 Academy s'ajoute à un programme de courses bien rempli sur le circuit Yas Marina pendant le week-end du Grand Prix d'Abou Dabi 2024, qui comprend également la finale de la saison de Formule 2 de la FIA et la manche du Trophée du Moyen-Orient de la Formule 4 de la FIA. Le week-end du GP d'Abou Dabi débutera le jeudi 4 décembre et promet quatre jours de festivités inoubliables sur l'île de Yas.

