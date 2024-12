Ethara: ZUSSEN AMNA EN HAMDA AL QUBAISI UIT DE VAE KEREN TERUG NAAR HET YAS MARINA CIRCUIT VOOR F1 ACADEMY SEIZOENSFINALE

De Formule 1 Academy, de serie kampioenschappen voor vrouwen met éénzitter, sluit een spannend raceseizoen af op het Yas Marina Circuit, waar van 5 tot en met 8 december de seizoensfinale van de Formule 1 wordt gehouden.

Hamda en Amna, ambassadeurs van het in Abu-Dhabi gevestigde team Yas Heat Racing, racen thuis met Red Bull Racing en Visa Cash App RB en sluiten hun tweede seizoen in het kampioenschap af.

ABU DHABI, VAE, 8 december 2024 /PRNewswire/ -- In hun tweede seizoen in F1 Academy, de prestigieuze ondersteunende serie voor eenzitterracers, hebben Hamda en Amna Al Qubaisi hun racecarrière naar nieuwe hoogten getild. Van 6 tot 8 december keren de twee jonge Emirati-coureurs terug naar het Yas Marina Circuit. Op de plek waar de zussen eerder hun vaardigheden ontwikkelden en perfectioneerden, sluiten zij nu een opwindend actieseizoen op het circuit af.

De zussen hebben hun passie voor het racen in Abu Dhabi ontwikkeld en zijn nu competitieve atleten onder de paraplu van Yas Heat Academy, het belangrijkste raceprogramma van de hoofdstad. Amna en Hamda Al Qubaisi komen uit voor twee van de meest competitieve teams van het kampioenschap en zijn ambassadeurs van Yas Heat Racing. Ze blijven de visie van het land belichamen om jong talent op te leiden aan de basis.

Hamda Al Qubaisi heeft een contract getekend bij Red Bull Racing voor het debuutseizoen van het team in F1 Academy. De 22-jarige heeft tijdens de hele campagne uitstekende prestaties geleverd, met als hoogtepunt een sterke performance tijdens de voorlaatste race van het 2024-seizoen in Doha afgelopen weekend, toen zij als 6e de laatste ronde in ging.

Ondertussen rijdt Amna Al Qubaisi voor Visa Cash App Racing in het kampioenschap. De 24-jarige trailblazer uit de Emiraten heeft zowel fans als concurrenten onder de indruk gebracht door voortdurend haar vaardigheid en vastberadenheid op het circuit te tonen.

In een vooruitblik op haar terugkeer op het Yas Marina Circuit deelt Amna Al Qubaisi haar opwinding:

"Ik race nu 10 jaar. Ik ben begonnen met karten hier op het Yas Marina Circuit en ik heb me langzaam ontwikkeld van nationaal karten naar junioren, toen senioren en de volgende stap was de Formule 4. Ik ben nu een van de coureurs op het Yas Marina Circuit. Het is geweldig om Yas Heat-ambassadeur te zijn. Yas Heat heeft me geholpen mijn vaardigheden te ontwikkelen. Ze hebben me onderwezen, gecoacht en me de juiste inzichten gegeven. Het is een programma dat jonge kartingcoureurs zal helpen om hogerop te komen."

Red Bull Racing-coureur Hamda Al Qubaisi voegt hieraan toe: "Racen op het Yas Marina Circuit is zowel nostalgisch als stimulerend voor ons als vrouwen uit de Emiraten. De VAE en Yas Heat Racing vertegenwoordigen op een wereldwijd podium is een ongelooflijke kans en we kijken ernaar uit om het seizoen op een goede manier af te sluiten door alles te geven voor onze teams, omringd door vrienden en familie."

De Formule 1 Academy maakt deel uit van een bomvol raceprogramma op het Yas Marina Circuit tijdens het weekend van de Grand Prix van Abu Dhabi 2024, waarin ook de seizoensfinale van de FIA Formule 2 en de FIA Formule 4 Middle East Trophy-ronde worden verreden. Het weekend van de Abu Dhabi GP, dat non-stop entertainment biedt, begint op donderdag 4 december en belooft een onvergetelijk feest van vier dagen op Yas Island te worden.

