MCLAREN REMPORTE LE TITRE DES CONSTRUCTEURS DE F1 POUR 2024 AU ABU DHABI GRAND PRIX

Une P1 et une P10 pour Norris et Piastri ont suffi pour remporter leur premier titre de constructeur depuis 1998, devançant les Ferrari de Sainz et Leclerc aux deuxième et troisième places.

ABU DHABI, EAU, 10 décembre 2024 /PRNewswire/ -- McLaren a triomphé lors du Grand Prix de Formule 1 Etihad Airways Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina, mettant fin à l'attente de 26 ans de l'équipe de papaye pour un championnat des constructeurs de F1 lors de la finale de la saison 2024.

Main Grandstand at Yas Marina Circuit during the 2024 Abu Dhabi Grand Prix Lando Norris wins the Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2024

Lando Norris et son coéquipier Oscar Piastri menaient depuis la première ligne au virage 1, jusqu'à ce qu'un accrochage avec Max Verstappen fasse perdre 17 places à Piastri et que le quadruple champion du monde écope d'une pénalité de 10 secondes après le premier tour. Bien que parti en P14, Charles Leclerc a gagné 11 places dans la mêlée et le Monégasque a poursuivi sa progression régulière dans le peloton pour terminer en P3.

Mais cela n'a pas suffi. Malgré la performance finale de Ferrari, la P2 de Carlos Sainz et la superbe conduite de Leclerc qui lui a permis de monter sur la troisième marche du podium, la tâche a toujours été ardue pour la Scuderia de combler le déficit de 21 points.

Lewis Hamilton a célébré son chant d'adieu aux Flèches d'argent et son arrivée en quatrième position en dégustant des beignets après la course, tandis que son coéquipier George Russell a terminé sa course en cinquième position. Verstappen était sixième, suivi de Pierre Gasly, Nico Hulkenberg et Fernando Alonso, Piastri complétant le top 10.

Le drapeau à damier vient clore la plus longue saison de F1 de l'histoire et quatre jours de divertissement de classe mondiale sur l'île de Yas, qui ont attiré des foules record sur le circuit de Yas Marina pour le Grand Prix de Formule 1 Etihad Airways d'Abu Dhabi, et à Etihad Park pour les FAB After-Race Concerts (Concerts d'après-course). L'incroyable programme de divertissement du week-end, Yasalam présenté par e&, comprenait des concerts de Teddy Swims et de la DJ sud-coréenne Peggy Gou, de Maroon 5, d'Eminem, lauréat de 15 Grammy Awards, et du groupe Muse, lauréat de deux Grammy Awards, ainsi que des After-Parties officielles, dont Afterlife Abu Dhabi, Mahmut Orhan, et Lost Frequencies.

