Feldspar construit la première piste de course à pied au monde équipée de capteurs pour améliorer les performances des athlètes et transformer les expériences sportives en direct

Pour la première fois, la piste de Feldspar intégrera des capteurs avancés en plus des méthodes basées sur des caméras pour mesurer directement le mouvement des athlètes à travers leurs pas et leurs foulées afin de saisir des données en temps réel, apportant de nouveaux niveaux de précision dans l'analyse de la performance de la course.

La nouvelle génération de revêtements sportifs modulaires et de solutions logicielles de Feldspar intégrera des technologies en instance de brevet et des matériaux de pointe dans la conception de la piste, permettant ainsi un retour et une conversion d'énergie inédits et sans précédent*. Cette innovation en matière de performance permettra aux athlètes d'atteindre une vitesse de course plus élevée que ce qui est actuellement possible et de repousser les limites de la performance humaine.

Offrant des données complexes et traditionnellement difficiles obtenir, telles que la longueur de la foulée, le taux d'accélération et la vitesse maximale en temps réel, cette technologie a le potentiel de révolutionner l'expérience des spectateurs lors des événements sportifs en direct et d'attirer de nouveaux enthousiastes qui apprécient les grands événements sportifs visuellement captivants et axés sur la technologie.

Pour améliorer encore les performances, Feldspar intégrera également un outil d'analyse de données alimenté par l'IA et un logiciel de suivi sportif destiné à redéfinir le coaching professionnel et à optimiser l'entraînement des athlètes. Il s'agit notamment d'ajuster la stratégie de compétition avant, pendant et après les courses, et d'identifier les zones potentielles de blessures sur la base de données individuelles granulaires et de profils d'athlètes approfondis.

Alvina Chen, fondatrice et CEO de Feldspar déclare : « Alors que nous avons vu un niveau élevé d'innovation dans les chaussures de course, les vêtements et les méthodes d'entraînement au cours des dernières années, il est incroyable que la piste de course synthétique moderne elle-même soit restée largement inchangée depuis les Jeux olympiques d'été de 1968. »

Et Chen de poursuivre : « Il existe une énorme opportunité de révolutionner cette discipline. En digitalisant la piste de course, Feldspar offre non seulement de nouvelles possibilités de développement aux athlètes et repousse les limites de la performance humaine, mais fait également entrer l'athlétisme dans une nouvelle ère d'événements internationaux en direct, exaltants et pleins d'énergie, à l'instar de ce que l'on observe dans d'autres sports, comme le football et les sports mécaniques ».

Chen ajoute : « Avec notre piste de course de nouvelle génération, notre ambition est d'établir une nouvelle référence pour la performance des athlètes et l'engagement des supporters pour les futures compétitions mondiales, y compris les Jeux olympiques, et au-delà ».

Feldspar travaille avec les meilleurs ingénieurs, designers industriels et scientifiques du Royaume-Uni pour développer le prototype de piste de course à pied de haute performance et de qualité supérieure, les tests en temps réel devant débuter plus tard dans l'année. La production de la solution de revêtement de sol devrait commencer en 2025.

Fondée par Alvina Chen, ancienne coureuse d'athlétisme professionnelle, l'idée de réinventer la piste de course à pied lui est venue au cours de sa carrière de coureuse internationale.

La société a obtenu un soutien initial de la part d'investisseurs basés à Hong Kong, qui servira à développer le prototype de piste de course à pied haute performance.

Suivez Feldspar pour connaître toute l'actualité du produit et son évolution.

* Le revêtement de sol performant de Feldspar est conçu pour convertir une plus grande partie de l'énergie d'un coureur de la verticale à l'horizontale, ce qui permet une vitesse de course plus élevée. Il a également le potentiel de fournir un retour d'énergie considérablement plus élevé que les autres revêtements de sol sportifs disponibles dans le commerce et utilisés aujourd'hui dans les grandes compétitions d'athlétisme. Basé sur la modélisation de Feldspar.

À propos de Feldspar

Feldspar est une entreprise technologique qui a pour objectif de transformer l'athlétisme grâce au premier système de revêtement de sol intelligent intégré au monde. Conçue pour améliorer les performances des athlètes et renforcer l'engagement des supporters lors des événements sportifs mondiaux, cette solution innovante intègre un revêtement de sol et une technologie de capteurs de pointe à la piste modulaire, établissant ainsi une nouvelle référence dans le secteur. Pour plus d'informations, consultez le site www.feldsparsport.com.

Contact avec les médias : [email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=g7vXILBxCZ4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2452261/Feldspar_running_track.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2452279/Feldspar_digital_running_track.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2451490/Feldspar_logo.jpg