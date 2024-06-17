2024年胡志明市河流節：難忘和鼓舞人心的時刻

世界各地的遊客和成千上萬的胡志明市市民熱情地參加了為期10天的河流節，通過創新的進步來慶祝文化遺產之美

越南胡志明市2024年6月17日 /美通社/ -- 2024年第二屆胡志明市河流節的規模比以前更大，加強了該市作為一個充滿活力的現代化大都市的形象，具有豐富的文化和歷史特徵。

此次河流節以音樂表演節目「傳奇之旅」拉開帷幕，將慶會港變成一場有1000多名表演者和9000名觀眾參加的電影奇觀。歷史敘事以電影效果展開，利用3D映射和無人機表演等技術，創造了令人驚歎的難忘體驗。