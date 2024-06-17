2024年胡志明市河流節：難忘和鼓舞人心的時刻

17 6月, 2024, 13:12 CST
世界各地的遊客和成千上萬的胡志明市市民熱情地參加了為期10天的河流節，通過創新的進步來慶祝文化遺產之美
越南胡志明市2024年6月17日 /美通社/ -- 2024年第二屆胡志明市河流節的規模比以前更大，加強了該市作為一個充滿活力的現代化大都市的形象，具有豐富的文化和歷史特徵。
此次河流節以音樂表演節目「傳奇之旅」拉開帷幕，將慶會港變成一場有1000多名表演者和9000名觀眾參加的電影奇觀。歷史敘事以電影效果展開，利用3D映射和無人機表演等技術，創造了令人驚歎的難忘體驗。
這個節日帶來了充滿活力的文化活動，慶祝河流生活的本質。亮點包括重建的湄公河三角洲水上市場、「Trên Bến Dưới Thuyền」水果周，其中包括裝滿鮮花和水果的船隻、深情的南方民歌和迷人的傳統遊戲。此外，開放水域游泳錦標賽、站立式槳板錦標賽和各種河流運動表演等令人振奮的水上運動賽事提供了驚險刺激的體驗，如SUP划槳、飛板和西貢河全景滑翔傘。這些活動確保為所有遊客提供身臨其境的生動體驗。Le Loi街（1區）的烹飪區展示了24個攤位，介紹來自越南各地的各種區域特色菜。遊客可以品嚐到精美製作的美味傳統菜餚，這些菜餚突出了該國豐富的烹飪遺產，提供了真正的視覺和味覺盛宴。
節日以令人歎為觀止的奇觀結束，展示了1100架與激光燈同步的無人機，100名運動員和100輛跑車（包括滑翔傘、摩托艇、噴氣式滑板、飛板和帆船）的驚心動魄的水上運動表演，以及被稱為「波光粼粼的河」的西貢河上雄偉的遊船遊行，照亮了整條河流。越南傳統鶴的標誌性形象和「我們愛胡志明市」的標誌吸引著遊客和當地人。
2024年河流節不僅給公眾留下了不可磨滅的印記，而且顯著促進了旅遊業的發展，通過每一次難忘的經歷揭示了胡志明市充滿活力的精神。
SOURCE Ho Chi Minh City Department of Tourism
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